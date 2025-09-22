Afrique: Football/CHAN - Cinq héros du Disciples FC reçus à Antsirabe

22 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

La ville d'Antsirabe en fête. Cinq stars du Disciples FC de Vakinankaratra, médaillés d'argent au championnat d'Afrique des nations (CHAN), ont été accueillis en héros samedi à Antsirabe. Un carnaval, depuis l'entrée de la ville sur la Route nationale 7 vers le stade Vélodrome, a été organisé.

Les quatre joueurs du Disciples FC sont en l'occurrence les deux défenseurs Bono Stephano Rabearivelo, Hajatiana Claude Ratsimbazafy, le milieu Andy Nantenaina Rakotondrajoa, l'attaquant Rayan Hery Rajaonarivelo dit Dahery, ainsi que le préparateur physique Tsitohaina Dominique Rakotomalala alias « Bebeto ».

L'occasion a été honorée par la présence du sélectionneur des Barea au CHAN, Romuald Rakotondrabe. Ce dernier a été lui aussi accueilli hier à Fianarantsoa avec Claude et Gone, de son vrai nom Harison Patrick Randrianantenaina (CFFA), devant la mairie de Fianarantsoa, puis à Ambalavao.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les autorités locales, notamment le gouverneur de Vakinankaratra, le maire de la ville hôte, la secrétaire générale du ministère de la Jeunesse et des Sports, le député de Madagascar élu à Antsirabe I, le président de la ligue de Vakinankaratra, leur ont félicité et encouragé à réaliser de meilleurs résultats aux prochaines éditions et leur ont remis des certificats de reconnaissance d'avoir porté haut les couleurs de la ville et de la région d'appartenance.

Outre le spectacle et l'animation, l'occasion a été marquée par le match amical retour, à l'issue duquel Ajesaia a pris sa revanche par 2-0 après la victoire 3-1 du Disciples FC à l'aller, il y a une semaine à Bemasoandro, lors de la réception des Barea CHAN Feno Hasina, Bota et Tonio. Le président du Disciples FC, Johnny Rijaniaina, a annoncé que le club jouera désormais tous ses matchs à domicile au stade Vélodrome à partir de la nouvelle saison de la PFL.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.