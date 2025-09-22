Afrique: Football/CHAN - Cinq héros du Disciples FC reçus à Antsirabe

La ville d'Antsirabe en fête. Cinq stars du Disciples FC de Vakinankaratra, médaillés d'argent au championnat d'Afrique des nations (CHAN), ont été accueillis en héros samedi à Antsirabe. Un carnaval, depuis l'entrée de la ville sur la Route nationale 7 vers le stade Vélodrome, a été organisé.

Les quatre joueurs du Disciples FC sont en l'occurrence les deux défenseurs Bono Stephano Rabearivelo, Hajatiana Claude Ratsimbazafy, le milieu Andy Nantenaina Rakotondrajoa, l'attaquant Rayan Hery Rajaonarivelo dit Dahery, ainsi que le préparateur physique Tsitohaina Dominique Rakotomalala alias « Bebeto ».

L'occasion a été honorée par la présence du sélectionneur des Barea au CHAN, Romuald Rakotondrabe. Ce dernier a été lui aussi accueilli hier à Fianarantsoa avec Claude et Gone, de son vrai nom Harison Patrick Randrianantenaina (CFFA), devant la mairie de Fianarantsoa, puis à Ambalavao.

Les autorités locales, notamment le gouverneur de Vakinankaratra, le maire de la ville hôte, la secrétaire générale du ministère de la Jeunesse et des Sports, le député de Madagascar élu à Antsirabe I, le président de la ligue de Vakinankaratra, leur ont félicité et encouragé à réaliser de meilleurs résultats aux prochaines éditions et leur ont remis des certificats de reconnaissance d'avoir porté haut les couleurs de la ville et de la région d'appartenance.

Outre le spectacle et l'animation, l'occasion a été marquée par le match amical retour, à l'issue duquel Ajesaia a pris sa revanche par 2-0 après la victoire 3-1 du Disciples FC à l'aller, il y a une semaine à Bemasoandro, lors de la réception des Barea CHAN Feno Hasina, Bota et Tonio. Le président du Disciples FC, Johnny Rijaniaina, a annoncé que le club jouera désormais tous ses matchs à domicile au stade Vélodrome à partir de la nouvelle saison de la PFL.