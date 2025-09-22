Madagascar: Ando Racap se convertit en coach

Nouvelle page. Le capitaine du Disciples FC, Andoniaina Andrianavalona Rakotondrazaka, raccroche ses crampons à l'âge de 38 ans. Ando « Racap » a joué son dernier match avec son club actuel samedi lors du match amical contre l'Ajesaia, au stade vélodrome d'Antsirabe. « Il a déjà demandé l'an passé à nous, dirigeants, de prendre sa retraite et il a décidé de mettre fin cette fois à sa carrière de joueur.

Il assurera désormais le poste d'entraîneur de l'équipe jeunes U20 au sein du club », confie le président du Disciples FC, Johnny Rijaniana, lors d'une cérémonie de remise de certificat de reconnaissance à ce joueur expérimenté, leader et animateur dans le groupe pendant les trois années sous le maillot de l'équipe du Vakinankaratra, champion de Madagascar en 2024.

Ando faisait partie des médaillés de bronze au CHAN en 2023 en Algérie. Il a débuté sa carrière de footballeur à l'âge de 17 ans au 3MA ou « Mpiasa Mpianatra Mpilalao d'Andavamamba », une équipe en D1 à l'époque du grand club USJF. Ando a été parmi les générations de l'Ajesaia sous la houlette du coach Titi Rasoanaivo. Il évoluait en tant que capitaine au sein du Cnaps Sport à partir de 2010, avant de passer quelques mois à l'Elgeco Plus, puis d'intégrer le club fusion CNaPS-Disciples FC.

Ando a déjà été appelé en sélection au sein des Scorpions dès l'âge de 17 ans et formait l'équipe nationale aux CJSOI en 2004. Il a joué de nombreux matchs internationaux au sein de la sélection nationale et aussi avec la Cnaps Sport. « J'étais l'un des artisans de la qualification malgache à la CAN 2019, mais je n'étais pas appelé pour le voyage en Égypte », souligne-t-il.

