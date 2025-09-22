Madagascar: Coupe du monde - Le rugby à XV féminin malgache à l'honneur

Le rugby malgache sera sous les projecteurs en Angleterre. Avant la finale de la Coupe du monde féminine de rugby à XV qui se jouera dimanche prochain, Madagascar participera pour la première fois à l'Assemblée générale de World Rugby.

Samedi, à la Maison du rugby au stade Makis d'Andohatapenaka, le président de Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala, a annoncé le déplacement officiel qui mènera la délégation malgache en Angleterre.

Aux côtés de Marcel Rakotomalala, deux figures féminines, Herimahefa Andonirina et Felana Rajaona, représenteront la Grande Île. Une présence symbolique, au moment où le rugby féminin mondial s'apprête à couronner sa nouvelle reine.

Pour Marcel Rakotomalala, cette invitation est un honneur pour le rugby de la Grande Île : « C'est une première pour le rugby malgache d'être convié à l'assemblée générale de l'instance mondiale. C'est une marque de reconnaissance envers nos efforts, surtout dans le rugby féminin, qui a déjà participé à la Coupe du monde à VII en 2022 en Afrique du Sud. Nos équipes masculines ont également percé, notamment avec le titre de vice-champion d'Afrique décroché à Maurice. Aujourd'hui, World Rugby nous ouvre ses portes, à nous d'en profiter. »

Au-delà de l'AG, la délégation profitera de l'occasion pour mettre en avant les spécificités et réussites locales. Ando Nirina Herimahefa et Felana Rajaona prendront part à des expositions où elles présenteront l'évolution du rugby féminin à Madagascar.

Des films retraçant l'épopée des Makis féminins seront projetés, tandis que la structuration des différentes catégories - U16, U18, U20 et senior - sera détaillée. L'objectif est clair : montrer au monde que le rugby malgache, longtemps cantonné à l'Afrique, aspire désormais à exister sur la scène internationale.

En marge de la finale mondiale, cette invitation consacre les efforts des acteurs locaux et illustre le rôle croissant des femmes dans le développement du ballon ovale malgache. Une reconnaissance internationale qui vient conforter le dynamisme d'une discipline en quête de nouveaux horizons.