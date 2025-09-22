Sénégal: Touba - Démarrage d'une caravane de formation sur la pédagogie en langue arabe à l'UCAK

Touba — L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a lancé, dimanche, à l'université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK) de Touba (centre), une session sur la pédagogie en langue arabe, dans le cadre de sa caravane internationale pour la promotion de cette langue en Afrique de l'Ouest non arabophone, a constaté l'APS.

Prévue du 21 au 25 septembre 2025, cette session regroupe un expert international, des responsables éducatifs, des enseignants et des étudiants autour d'ateliers de formation et d'échanges consacrés à la promotion et à l'enseignement de la langue arabe.

La caravane concerne plusieurs pays non arabophones de la sous-région, notamment le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Bénin, selon les organisateurs.

Le recteur de l'UCAK, le professeur Lamine Guèye, a précisé que le choix de l'université Cheikh Ahmadoul Khadim s'explique par la forte présence d'écoles et d'élèves qui étudient en langue arabe à Touba.

"Cette caravane est pertinente à tout point de vue pour les enseignants et les apprenants. Plusieurs établissements de Touba sont invités à prendre part à cette formation", a-t-il fait savoir.

"Cette session de formation est très importante pour le système éducatif, car elle permet de renforcer les capacités des enseignants. Ce qui correspond à l'un des axes stratégiques du développement de l'éducation à travers la formation continue", a souligné Oumar Thiam, inspecteur en service à l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Mbacké. Selon lui, cette initiative contribue également à la valorisation du personnel enseignant.