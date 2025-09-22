Sénégal: Décès de Mazide Ndiaye, figure de la société civile

Dakar — Mazide Ndiaye, un éminent membre de la société civile, est décédé ce dimanche, à Dakar, a appris l'APS de ses proches.

L'information a été confirmée par le spécialiste des questions électorales, Ndiaga Sylla, joint par téléphone. "Oui, on vient de m'annoncer la triste nouvelle. Il [Mazide Ndiaye] était un père pour moi", a-t-il dit.

Mazide Ndiaye, expert électoral et dans le domaine de la gouvernance, s'était retiré de la scène publique depuis quelques années pour des raisons de santé.

Il a fait partie, avec les professeurs d'université Babacar Kanté, Alioune Sall, des membres de la Commission cellulaire chargée de la conduite du dialogue politique de 2019, et dirigée par le général Mamadou Niang.

A la tête de son ONG, Réseau africain pour le développement intégré (RADI), il a participé aux Assises nationales de 2008, organisées par l'opposition au régime du président d'alors, Abdoulaye Wade (2000-2012), et était membre de la Commission nationale de réforme des institutions (CNRI) présidée par feu Amadou Mahtar Mbow.

Il a également dirigé la Plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections (PACTE) et participé à renouer le dialogue entre le pouvoir du président Macky Sall (2012-2017) et l'opposition au sortir des élections législatives de 2017.

Mazide Ndiaye faisait également partie des sept observateurs de la société civile cooptés par le Conseil constitutionnel pour le contrôle des parrainages des candidats à la présidentielle du 24 février 2019 dernier.