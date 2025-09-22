Afrique: Préliminaires Ligue africaine des champions - Le Jaraaf tient en échec Colombe Sportive du Sud, 0-0

Dakar — Le Jaraaf de Dakar a tenu en échec (0-0) l'équipe camerounaise Colombe Sportive du Sud, ce dimanche, au stade Amadou Ahidjo Yaoundé, en match aller du premier tour des préliminaires de la Ligue africaine des champions de football.

Avec son nouvel entraîneur Souleymane Diallo et un onze de départ comptant cinq nouveaux joueurs, les champions du Sénégal de Ligue 1 ont fait un bon match dans l'ensemble.

Avec ce nul vierge à l'extérieur, l'équipe de la Médina est obligée de battre les champions du Cameroun dans une semaine, au stade Lat Dior de Thiès, pour assurer la qualification pour le second tour.

La saison dernière, le Jaraaf avait raté de peu la qualification en quarts de finale, terminant troisième de sa poule de la phase des groupes, derrière l'USM d'Alger et l'ASEC d'Abidjan.