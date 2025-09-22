Ile Maurice: MSAW - Clinglobal - Des chiens et chats livrés aux labos entre 2019 et 2020

Comme vous, nous aimerions que ce qui suit relève d'une simple théorie du complot. Malheureusement, notre enquête, nourrie aussi de témoignages recueillis, semble mettre en lumière une réalité terrifiante : Maurice, déjà pointée du doigt pour la maltraitance animale et le trafic de singes à destination de laboratoires étrangers, aurait aussi été complice, dans un passé pas si lointain, d'expérimentations scientifiques menées sur des animaux de compagnie.

Il y a environ cinq ans, vous auriez pu entendre : «Faites attention à vos chiens et chats car s'ils sont capturés par l'organisme censé les protéger, ils pourraient bien finir en objets d'expérimentations scientifiques.» Une mise en garde qui aurait paru inimaginable.

Pourtant, selon une enquête interne consultée par l'express, ce fut bien la réalité à Maurice entre 2019 et 2020. Des chiens et des chats, censés être protégés par la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW), auraient été livrés à des tests scientifiques, en collaboration avec la société Clinglobal Mauritius, spécialisée dans la recherche animale.

Des animaux transformés en cobayes

L'enquête évoque trois phases distinctes. Dans un premier temps, une centaine de chiens capturés par la fourrière ont été euthanasiés. Leurs corps auraient ensuite servi à des prélèvements sanguins et à des autopsies. Dans une deuxième étape, plusieurs dizaines de chiens ont été «adoptés» en bloc, hors du cadre habituel. Enfin, un nombre indéterminé de chats a quitté les locaux de la MSAW, sans que leur trace n'ait été enregistrée dans les registres officiels.

Ces pratiques, si elles sont confirmées, violent de plein fouet la législation mauricienne. L'Animal Welfare Act 2013 et les Animal Welfare (Experiment on Animals) Regulations 2017 prévoient des conditions strictes pour l'expérimentation animale, limitées à certaines espèces (macaques, souris, rats et lapins). Les chiens et les chats en sont explicitement exclus.

Des zones d'ombre inquiétantes

Outre les expérimentations elles-mêmes, c'est la gouvernance de la MSAW qui est mise en cause. Les documents consultés font état d'accords signés directement avec Clinglobal, sans que le ministère de tutelle n'en ait été informé. Des dons de médicaments et d'équipements auraient été acceptés en échange de la poursuite des projets. Un accord de confidentialité a même été paraphé, avec mention dans les procès-verbaux que «tout devait rester confidentiel».

Derrière ces pratiques, un certain docteur - haut placé dans le dispositif - aurait eu la charge de superviser ce programme. Officiellement, il s'agissait de «projets de recherche scientifique». Mais pour les animaux capturés, cela signifiait surtout souffrance, enfermement et parfois, une mort programmée.

La mention d'un comité d'éthique interne, censé avoir donné son aval, ajoute à la confusion. Aucune preuve n'atteste de l'existence réelle d'un tel comité ni de l'identité de ses membres. Quant aux chiens et chats «adoptés», aucune vérification n'a jamais été effectuée pour établir ce qu'ils sont devenus. Malgré ces constats, l'ancienne direction et certains membres du conseil de la MSAW n'ont jamais pris de mesures et deux des conseillers ayant approuvé ces décisions siègent encore aujourd'hui au sein du conseil.

Autrement dit : derrière les murs d'une institution publique censée défendre les animaux, ces derniers auraient été sacrifiés dans le plus grand secret, en toute illégalité.