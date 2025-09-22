Ile Maurice: Saveurs rodriguaises à Maurice

Mme Margaret, Rodriguaise d'origine, est installée à Maurice depuis l'âge de 12 ans. Bien qu'elle ait grandi à Maurice, elle n'a jamais oublié les goûts et les parfums qui ont bercé son enfance. Chez elle, à Sainte Croix, elle a aménagé un petit coin accueillant, où elle concocte avec passion les spécialités qui lui rappellent Rodrigues. Encouragée par ses enfants, elle a choisi de partager avec les Mauriciens la richesse de la gastronomie rodriguaise. «Je suis très heureuse de pouvoir partager les plats que j'ai connus dans mon enfance. C'est une fierté pour moi de faire découvrir cette cuisine à Maurice», expliquet-elle, le sourire aux lèvres.

Entre souvenirs d'enfance et traditions culinaires, Mme Margaret partage avec fierté les saveurs de Rodrigues avec sa famille.

Elle raconte avec tendresse les jours passés dans son village. «Quand je repense à l'époque où j'étais petite, à Rodrigues, je revois ma maman préparer le dite pir. Ici, on dit "thé noir". Surtout quand nous n'avions pas de lait, elle faisait ce thé parfumé.

Elle faisait bouillir du manioc ou des patates, parfois un gâteau qu'on appelait mapainba. Elle nous servait tout cela avec le thé. Et, quand il n'y avait pas de paille pour boire, nous cassions des feuilles de limon, nous les mettions dans la tasse avec un peu de citronnelle, puis nous buvions ensemble. Ces souvenirs restent gravés dans mon coeur.»

Pour Margaret, transmettre ce patrimoine culinaire est devenu une mission. Elle craint que certains plats, longtemps au coeur de la vie rodriguaise, ne disparaissent : «Je vois des recettes se perdre, comme le diri may, ou encore certaines façons de cuisiner le poisson. C'est pour cela que j'ai voulu préserver ces saveurs et les faire connaître aux nouvelles générations.»

Dans sa cuisine à Maurice, elle prépare avec soin une variété de mets : riz aux haricots de Rodrigues, bouillon de poisson, salmi d'ourite, sauces aigres-douces au citron, salade de papaye ou de mangue. Les amateurs de douceurs retrouvent également la tourte et le fameux louga pistache, un gâteau généreux aux cacahuètes caramélisées qui séduit petits et grands.

Le traditionnel riz maïs aux haricots rouges de Rodrigues.

Le Louga pistache fait le plaisir des petits et grands.

Les salades de papaye ou de mangue sont des spécialités qui accompagnent chaque plat.

Les réactions de sa clientèle la touchent profondément. Mauriciens et Rodriguais établis sur l'île lui disent souvent, après avoir goûté ses préparations :«Vous nous faites revivre Rodrigues !» Ce compliment, elle le reçoit comme une récompense pour le travail accompli. «C'est beaucoup d'efforts, mais quand je vois leurs yeux briller, je sais que j'ai atteint mon objectif», dit-elle, émue.

Au-delà des saveurs, Margaret transmet aussi une façon d'être, un art de vivre fait de simplicité et de partage. Chaque plat raconte une histoire : celle d'une île, de ses habitants, et de leurs traditions qui résistent au temps. Pour découvrir ces spécialités ou passer commande, il suffit de visiter sa page : Saveurs rodriguaises à Maurice - par Margaret. Entre salmi d'ourite, louga pistache et salades parfumées, un voyage gourmand vous attend, empreint d'émotion et de nostalgie.