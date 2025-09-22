Ile Maurice: Le quotidien empoisonné des résidents du morcellement Mount Pleasant

Situé à Roches-Brunes, le Morcellement Mount Pleasant, promettait un cadre de vie agréable avec ses résidences coquettes, sa vue imprenable sur la montagne du Corps de Garde et la côte d'Albion. Pourtant, derrière cette image idyllique, les habitants du secteur sud vivent un cauchemar environnemental.

Depuis plus de deux mois, une eau nauséabonde stagne dans un ruisseau aménagé pour l'évacuation des eaux pluviales. Cette eau, verdâtre et recouverte de matière en décomposition, dégage une odeur insupportable. Les riverains, comme Jovany L'emplâtre, membre de l'équipe de Neighbourhood Watch, dénoncent l'absence de réponse des autorités malgré les alertes répétées.

Le canal est devenu un foyer de pollution : mouches, déchets, cadavres d'animaux et une odeur d'égout omniprésente. Le plus alarmant reste le débit constant de cette eau, malgré l'absence de pluie, laissant penser à un déversement d'eaux usées. Une visite sur les lieux le 17 septembre a confirmé ces soupçons.

Trois sources principales d'eaux usées ont été identifiées : une bouche d'égout située près des appartements du New Social Living Development Ltd (NSLD), qui déverse continuellement des eaux malodorantes ; le côté nord des appartements construits par les Malais pour la NHDC, surplombant le morcellement ; et une combinaison d'eaux usées provenant du sud de cette rangée d'appartements et d'un canal longeant le terrain de football de Camp Levieux.

Ce quartier, pourtant bien aménagé et en plein essor immobilier, est terni par cette crise environnementale. À cela, s'ajoute une enquête de la Financial Crimes Commission sur l'acquisition douteuse d'une propriété de Rs 9 millions par un ancien ministre, liée aux contrats de construction de logements sociaux attribués à Kuros Construction Ltd.

Malgré ces défis, les résidents du Morcellement Mount Pleasant restent soudés. Le 21 mai, la Mount Pleasant Security Squad a organisé un Cleaning Day, une initiative visant à renforcer les liens communautaires et à sensibiliser à la propreté. L'événement, couronné de succès, s'est conclu par un déjeuner convivial, reflet de l'esprit de solidarité qui anime ce quartier.