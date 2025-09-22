Sénégal: Linguère - Un mort et 19 blessés dans un accident de la route sur l'axe Dahra-Touba

Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Linguère — Un accident de la circulation impliquant un minibus de transport en commun communément appelé "Cheikh Chérifou" en provenance de Matam et en partance pour Dakar, un véhicule particulier, et un autre de transport en commun "7 places" a occasionné la mort d'un individu et 19 blessés, est survenu ce dimanche, à hauteur du village de Touba Boustane, dans le département de Linguère, a appris l'APS de source médicale.

Selon l'infirmière-chef du poste de santé de Déaly, Mbayang Diakhoumpa, le corps sans vie de la victime été acheminée à la morgue du centre de santé de Dahra par les sapeurs-pompiers, après ce drame sur l'axe Dahra-Touba.

La même source ajoute que les blessés ont été transportés à l'hôpital de Touba, tandis que la gendarmerie de Dahra a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident.

Le chef du village de Touba Boustane, Mor Ndiaye, a réclamé la réinstallation de ralentisseurs, qui ont été retirés lors des travaux de réhabilitation de la route Dahra-Touba.

Il a également rappelé qu'un accident similaire avait déjà coûté la vie à deux personnes, il y a quelques mois, à hauteur de Ballodji.

