Sénégal: Bakel - Des routes coupées, deux établissements envahis par les eaux du Manantali

Bakel — Le transport routier connaît actuellement une perturbation, entre Bakel, Khoughany et Yaféra-Golmy suite aux lâchers d'eaux du barrage de Manantali, ayant occasionné une crue du fleuve Sénégal, qui a dépassé sa cote d'alerte de 30 centimètres au niveau de la station de Bakel (est).

Les automobilistes et motocyclistes sont obligés de s'immobiliser et de prendre une pirogue pour traverser ces zones sinistrées pour accéder aux autres villages du département de Bakel, où deux établissements scolaires du village d'Arounda commencent à être envahis par les eaux, a constaté l'APS.

Cette situation intervient quelques jours après que les premières quantités d'eau en provenance du barrage de Manantali sont gagné Bakel.

"Depuis hier, il y a des pirogues pour aider les gens à traverser. Les routes sont coupées entre Bakel-Khoughany mais également entre Yaféra-Golmy", a confirmé le sous-préfet de Moudéry, Oumar Mamadou Sow, joint par téléphonique.

"L'eau commence aussi à pénétrer dans le collège d'enseignement moyen d'Arounda", a-t-il dit, assurant qu'il suit de près la situation au niveau de l'arrondissement.

Dans ce village de la commune de Ballou, l'eau a également franchi les murs de l'école arabe, a appris l'APS de Bakary Niaghané, adjoint au maire de Ballou.

Au niveau de la 63e compagnie d'incendie de secours de Brigade des sapeurs-pompiers de Bakel, le personnel et les moyens matériels ont été renforcés par parer à d'éventuelles inondations au niveau du département.

"On a eu un renfort du détachement d'intervention rapide. Il s'agit d'un renfort en moyens fluviaux et en personnel pour se préparer à d'éventuelles inondations", a fait savoir le lieutenant Saliou Diaw.