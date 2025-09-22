Sénégal: Linguère - Une journée de reboisement pour freiner l'avancée du désert dans le Ferlo

Linguère — La Convergence citoyenne pour l'espoir et l'intérêt du Djoloff (CONCEID) a organisé, samedi, à Linguère, une journée de reboisement en partenariat avec l'Agence de la reforestation et de la grande muraille verte (ARGMV), a appris l'APS du président de la CONCEID, Bakhao Fall.

"Cette journée de reboisement, inscrite dans la dynamique du week-end vert, participe à la lutte contre l'avancée du désert et le réchauffement climatique, mais contribue également au renforcement de la souveraineté alimentaire", a-t-il déclaré à l'issue des activités organisées à Keur Serigne Touba, en face de la gare routière de la commune de Linguère.

Il a a souligné que "cette zone du Djoloff, située dans le Ferlo, est fortement exposée à la désertification aggravée par les effets du changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre et la coupe abusive des arbres pour nourrir le bétail en saison sèche"

"Face à ce phénomène, la restauration de nos écosystèmes apparaît comme une nécessité", a ajouté Bakhao Fall, qui a tenu à remercier le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, représenté par Abass Sow, chef du pôle nord (Louga et Saint-Louis) de l'ARGMV, qui a effectué le déplacement avec son équipe.

Saluant la forte mobilisation des populations, le président de la CONCEID a également insisté sur l'importance du suivi et de l'entretien des plants mis en terre.

"Planter est une chose, mais protéger et entretenir les arbres est un impératif", a-t-il lancé, invitant les bénéficiaires à préserver les plants afin d'en assurer la survie et l'utilité pour les communautés.

De son côté, Abass Sow a rappelé que l'ARGV accompagne toutes les initiatives citoyennes liées à la lutte contre le changement climatique et l'avancée du désert. "Nous saluons et encourageons particulièrement la plantation d'arbres dans les concessions", a-t-il dit.

Cette activité s'inscrit dans la continuité de la caravane nationale écologique lancée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le 2 août dernier, a rappelé le président de la CONCEID, qui a promis que l'association qu'il dirige s'engager à pérenniser ses actions de reboisement au bénéfice des populations du Djoloff.