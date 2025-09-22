Sénégal: Salémata - L'ASC Kawral de Thioukan remporte la finale des phases départementales

Kédougou — L'Association sportive et culturelle (ASC) Kawral de Thioukan a été sacrée, samedi, championne des phases départementales de football, grâce à sa victoire en finale contre le Real de Dar Salam, sur le score de deux buts à un, a constaté APS.

Ousmane Dieng alias Thiouz a inscrit le premier but de l'équipe de Kawral de Thioukan et le deuxième a été marqué par Ibrahima Sall, en première mi-temps de ce match joué dans le stade municipal de la commune de Dakatéli.

Le but du Real de Dar Salam a été inscrit en deuxième mi-temps par Mamadou Diouldé Keita.

Avec cette victoire en finale départementale, l'équipe de la commune de Salémata participera aux phases régionales, qui se joueront à Kédougou la saison prochaine.

Pierre Gnanga Boubane, président du Conseil départemental de Kédougou et parrain de la finale, a félicité l'organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) pour cette délocalisation de la finale des phases départementales au niveau du stade municipal de la commune de Dakatéli.

"Je félicite l'ODCAV qui a eu l'initiative d'organiser la finale des phases départementales au niveau du terrain municipal de Dakatéli, mais et surtout pour le fair-play des joueurs", a-t-il dit, remerciant le maire de la commune de Dakatéli, qui a réservé un accueil chaleureux à toute la délégation du Conseil départemental de Salémata.

Le sous-préfet de Dakatéli, Mamoudou Dème, le directeur de l'Agence régionale de développement (ARD), Kalidou Cissoko, le maire de la commune de Salémeta, Kamissa Camara, et le président de l'Organisme régional de coordination des activités de vacances (ORCAV), Fily Soumaré, ont assîtes à la finale.

Le président du Conseil départemental de Kédougou, Pierre Gnanga Boubane, a décerné des prix spéciaux aux meilleurs joueurs de la finale.

"Nous avons fait cette année une innovation majeure en poussant les joueurs vers l'excellence. Et nous avons décerné des prix spéciaux comme celui de meilleur joueur, meilleur buteur et meilleur gardien afin de cultiver l'excellence dans le secteur du sport" a-t-il dit.

Il a réitéré ses ambitions pour la jeunesse du département de Salémeta en les invitant à se lancer dans l'entreprenariat.

"Je m'engage toujours à accompagner la jeunesse de Salémata qui est un vecteur de développement très fort. Et je vous invite ici à maintenir les acquis et à vous lancer dans l'entreprenait" a-t-il appelé.

Il a également lancé un message fort à la jeunesse de Salémeta, les invitant à continuer à lutter contre les violences dans les stades municipaux qui abritent les matchs de navétanes

M. Boubane a remis des lots de maillots et du matériel sportif à toutes les équipes des navétanes du département de Salémata, et des distinctions aux meilleurs joueurs de la finale des phases départementales de Salémata. La finale s'est clôturée par un spectacle de danse des troupes du pays Bassari.