Afrique: Le Groupe PORTEO mise sur Papa Amadou Sarr pour accélérer sa croissance panafricaine

Le Groupe PORTEO a annoncé ce lundi la nomination de Papa Amadou Sarr au poste de Directeur Général, à compter du 1er octobre 2025. Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de croissance du groupe, qui ambitionne de consolider sa position de leader du développement économique et social en Afrique.

Présent dans sept pays, le Groupe PORTEO emploie plus de 10 000 collaborateurs et dispose de 35 filiales réparties autour de huit pôles d’activités dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures durables, l’agro-industrie, la souveraineté numérique, ainsi que l’aménagement territorial et urbain.

La prise de fonction de M. Sarr intervient dans un contexte de forte expansion, portée par une ambition claire : contribuer à l’émergence d’une Afrique moderne, souveraine et inclusive.

Âgé de 46 ans, Papa Amadou Sarr dispose d’un parcours diversifié, à l’échelle africaine et internationale. Il a récemment occupé les fonctions de directeur exécutif en charge de la mobilisation, des partenariats et de la communication au sein du Groupe Agence Française de Développement (AFD).

Il a également été ministre délégué général à la Présidence du Sénégal, en charge de l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), ainsi que directeur général du secteur financier et de la compétitivité au ministère de l’Économie du Sénégal. Il a par ailleurs exercé comme expert auprès de l’OCDE et de la Fondation Bill & Melinda Gates.

Sur le plan académique, il est diplômé de Sciences Po Paris, de l’EHESS, de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et titulaire d’un certificat délivré par l’Université Harvard.

Dans sa première déclaration officielle, le futur Directeur Général a salué la vision portée par le Groupe PORTEO. « Rejoindre PORTEO, c’est intégrer une institution qui incarne une Afrique qui construit, transforme, innove et élève ses standards. » a-t-il indiqué.

Il a également souligné que le développement du continent repose sur la création d’actifs souverains, utiles et durables.

De son côté, Hassan Dakhlallah, président du Conseil d’administration de PORTEO, a salué cette nomination, la qualifiant d’étape clé dans la structuration du groupe. « Avec l’arrivée de Papa Amadou Sarr, nous entrons dans une phase déterminante de notre trajectoire. Son expérience panafricaine et internationale nous permettra de renforcer notre impact. »

Cette nomination illustre la stratégie du Groupe PORTEO de renforcer sa position parmi les leaders multisectoriels africains, en s'inscrivant au cœur des dynamiques de transformation économique, sociale et technologique du continent.

En confiant la direction générale à Papa Amadou Sarr, le Groupe PORTEO renforce sa stratégie de soutien aux mutations urbaines, économiques et sociales du continent, à travers des initiatives concrètes et responsables.