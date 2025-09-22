Sénégal: Port autonome de Dakar - Le Plan de repositionnement validé, des résultats déjà visibles

Le conseil d'administration du Port autonome de Dakar (Pad) a validé, jeudi 18 septembre 2025, le Plan de repositionnement et le nouvel organigramme, informe un communiqué. Le Plan de repositionnement, qui va être la boussole de l'entreprise durant les cinq années à venir », a été définitivement adopté, mentionne le document.

Le conseil d'administration a aussi entériné le paiement de la prime de croissance et de rendement et la prise en charge de la situation des temporaires en activités et des Contrats à durée déterminée (Cdd) en suspension, renseigne la source. Ces deux dernières décisions, qui portent l'empreinte du directeur général Waly Diouf Bodiang, ont été saluées par le Syndicat autonome des travailleurs du Pad, l'un des syndicats les plus importants de l'entreprise, ajoute le communiqué. L'autre point concerne l'élection des délégués du personnel du Pad, qui n'a pas été faite depuis 2006. « Pendant près de 20 ans, aucune élection des délégués du personnel n'a eu lieu dans l'entreprise. Cette situation inédite a fortement préoccupé le Dg qui a placé le dialogue social au sein de l'entreprise parmi les chantiers de rupture », se félicite le communiqué.

Par ailleurs, le Port autonome de Dakar a connu un premier semestre 2025 de « performance logistique et financière considérable ». En effet, indique le document, les réalisations nettes ont atteint 42,11 milliards de FCfa en progression de 16% (+5,95 milliards de FCfa) par rapport à la même période en 2024. Le trafic global a connu une hausse de 24% comparé au deuxième trimestre de l'année précédente avec un cumul atteignant 6,92 millions de tonnes en 2025 contre 5,58 millions de tonnes en 2024, soit une progression de +1,34 million de tonnes. Le Pad génère 95% des recettes douanières nationales (soit 25% du budget de l'État).