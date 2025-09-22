Sénégal: Élimination du trachome au pays - Le ministère de la Santé célèbre une victoire

Dr Samba Cor Sarr, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, s'est réjoui des actions menées dans 24 districts sanitaires et qui ont permis d'éliminer le trachome au Sénégal depuis le 15 juillet dernier. Il s'exprimait avant-hier à Dakar lors de la cérémonie officielle d'élimination du trachome.

L'Organisation mondiale de la Santé (Oms) a confirmé son élimination au Sénégal le mardi 15 juillet 2025. Ainsi, notre pays sort de la liste rouge des pays touchés par cette pathologie. Le trachome est une maladie des yeux due à une bactérie appelée Chlamydia trachomatis. Il constitue la principale cause infectieuse de cécité dans le monde. Selon le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique (Mshp), Dr Samba Cor Sarr, les actions menées dans 24 districts sanitaires, couvrant 2,8 millions de Sénégalais, ont eu un impact décisif non seulement dans l'élimination de la maladie, mais aussi dans la réduction significative des cas de cécité évitable sur l'ensemble du territoire national.

Dr Sarr a rappelé que la première enquête nationale a été menée en 2000 et que la cartographie complète de la maladie a été achevée en 2022. « La lutte contre le trachome a été systématiquement intégrée dans le programme national de santé oculaire, d'abord dans le cadre du Programme national de lutte contre la cécité (Pnlc), puis dans celui de promotion de la santé oculaire (Pnpso). Tous ces programmes ont permis de pérenniser l'engagement en faveur de l'élimination du trachome », a-t-il ajouté.

Dr Samba Cor Sarr a souligné que ce succès structurant de notre système de santé est le fruit d'une mise en œuvre rigoureuse de la stratégie recommandée par l'OMS. Il s'agit des interventions chirurgicales contre le trichiasis trachomateux, de l'administration de masse d'antibiotiques dans les zones endémiques, de campagnes de sensibilisation sur l'hygiène faciale et du renforcement durable de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement.

