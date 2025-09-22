Afrique: 80ème AG de l'ONU - Un rendez-vous diplomatique majeur du 22 au 30 septembre

La 80ème session de l’Assemblée générale des Nations unies s’est officiellement ouverte le 9 septembre dernier à New York, dans le cadre de la célébration des 80 ans de l’organisation créée en 1945.

Ce lundi 22 septembre 2025 marque le début du grand rendez-vous diplomatique qui se tiendra au siège des Nations Unies jusqu’au 30 septembre prochain, sous la direction de la nouvelle présidente de session, l’Allemande Annalena Baerbock.

Placée sous le thème de « Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains », la 80ème session de l’Assemblée générale des Nations unies sera « l’occasion de réaffirmer l’engagement mondial en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l’action collective pour répondre aux défis planétaires ».

En effet, cette semaine mettra un accent particulier sur l’accélération de l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) et le renouveau de la coopération internationale.

Pour rappel, l’organisation rassemble aujourd’hui 193 États membres. Et dans ce 80ème anniversaire, elle réunira les chefs d’État et de gouvernement d’Afrique, ainsi que d’autres représentants nationaux, qui auront l’opportunité de présenter leurs priorités et d'échanger sur les grands enjeux mondiaux.

C’est dans cet élan que le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema et le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye ont quitté leurs pays hier, 21 septembre 2025, pour rallier New York où séjourneront aussi plusieurs de leurs homologues africains.

Outre les chefs d’État qui seront présents à cette rencontre de haut niveau, plusieurs représentants de la société civile et acteurs privés prendront part aussi à ce rendez-vous autour de débats et de dialogues stratégiques, qui s’articuleront sur des débats généraux, des événements thématiques axés sur la paix, le climat, la santé, le développement, et les droits humains.