Cote d'Ivoire: 3e légion de Gendarmerie mobile - Le Général Fadiga Alassane salue le professionnalisme des unités

Après les étapes de Man, Daloa et Yamoussoukro, le Général de Brigade Fadiga Alassane, Commandant de la Gendarmerie Mobile, a poursuivi sa tournée d'inspection en séjournant à Bouaké les lundi 15 et mardi 16 septembre 2025. Cette visite était consacrée à l'évaluation des unités relevant de la 3e légion de Gendarmerie Mobile.

L'inspection a porté sur plusieurs volets, notamment administratif et opérationnel. Le Commandant a examiné les conditions de fonctionnement des escadrons de Bouaké, Dabakala, Marabadiassa et Niakara. L'objectif était de s'assurer de leur efficacité, de leur organisation et de leur disponibilité à accomplir leurs missions dans le respect des normes de la Gendarmerie nationale.

Moment fort de cette étape : un exercice de maintien et de rétablissement de l'ordre conduit par le Colonel Kouakou Koffi Serge, Commandant du Groupe d'Instruction et de Perfectionnement de la Gendarmerie Nationale (GIPGN). Les unités engagées ont démontré leurs capacités à faire face à divers scénarios, allant de la dispersion de manifestants à la neutralisation d'individus armés retranchés.

Les manoeuvres ont également mis en lumière leur maîtrise des techniques de réduction et de franchissement de barricades, ainsi que la relève d'un escadron appuyé par un peloton blindé. Ces démonstrations ont illustré la préparation et le savoir-faire opérationnel des escadrons, confirmant la solidité du dispositif sécuritaire de la région.

À l'issue de l'exercice, le Général Fadiga Alassane a salué la qualité du travail accompli. Il a félicité ses hommes pour leur engagement et leur sens du devoir, tout en les exhortant à cultiver la cohésion, la discipline et le respect strict des règles d'engagement. « Ce sont là les gages d'efficacité et de succès de vos missions », a-t-il rappelé.

La mission d'inspection s'est achevée par un repas de corps offert par l'Officier Général, symbole de la fraternité d'armes et de la solidarité au sein de la Gendarmerie Mobile.

Cette étape de Bouaké confirme la volonté du Commandement de maintenir un haut niveau d'exigence au sein des unités, afin de garantir la sécurité des populations et l'efficacité des interventions sur l'ensemble du territoire national.