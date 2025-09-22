Cote d'Ivoire: Abengourou - Le maire Hervé Patrick Adom lance des projets d'infrastructures de base pour 165 millions de Fcfa

Le maire d'Abengourou, Hervé Patrick Adom, et son conseil municipal ont procédé, le 19 septembre 2025, au lancement de plusieurs projets d'infrastructures de base dans la commune.

La première étape a conduit l'équipe municipale à Assoumoukro, où a été posée la première pierre d'un centre de santé. L'ouvrage, dont le coût global est estimé à 100 millions de Fcfa, comprendra un dispensaire et une maternité entièrement équipés. La livraison est prévue dans un délai de trois mois.

Ensuite, la délégation s'est rendue au quartier Bonzou 1er Extension. Sur ce site, les travaux de construction d'une école primaire de six classes sont en cours, accompagnés de la réalisation d'un bloc sanitaire de huit cabines. L'investissement engagé par le conseil municipal s'élève à 60 millions de Fcfa, pour un délai d'exécution similaire de trois mois.

La tournée s'est achevée par une visite du chantier du bloc sanitaire de la maternité du quartier Cafétou, en cours de réalisation, pour un montant de 5 millions de Fcfa.

Selon le maire Hervé Patrick Adom, ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme triennal adopté par le conseil municipal. Ils visent à améliorer durablement les conditions de vie des populations. Le premier magistrat de la commune a réaffirmé sa détermination à poursuivre les investissements dans les domaines prioritaires que sont l'éducation, la santé et la voirie, afin de permettre aux habitants de bénéficier pleinement des fruits de la croissance.