Sénégal: Touché par les inondations - Le Collège d'enseignement moyen technique de Diourbel inaccessible

Situé en plein centre-ville, le Collège d'enseignement moyen technique (Cemt) de Diourbel est devenu inaccessible pendant les vacances. L'école est engloutie par les eaux de pluie. Son principal, Mamoudou Ndiaye, sollicite le pompage des eaux avant la rentrée.

À Diourbel, les inondations ne concernent pas uniquement les habitations familiales. Les eaux de pluie ont également touché certains établissements scolaires, dont le Cemt. Cette école du cycle moyen est devenue inaccessible depuis quelques jours. La porte d'entrée est fermée à moins de vingt jours de la rentrée scolaire.

Seul le bloc administratif est fonctionnel pour l'instant. On y accède par une porte provisoire aménagée à quelques mètres de la route nationale menant vers Touba. Sur place, le principal, Mamoudou Ndiaye, poursuit son travail malgré les vacances. Vêtu d'une tenue traditionnelle de couleur jaune, il reçoit des parents d'élèves venus pour des transferts (départs et arrivées). Ce mercredi 17 septembre 2025, il en a déjà traités deux. Mais M. Ndiaye n'a pas l'esprit tranquille. Il reste préoccupé par la situation de son établissement, dont certaines salles de classe sont envahies par les eaux.

Après ses tâches quotidiennes, il décrit l'état des lieux : « Les fortes pluies ont impacté les trois bâtiments, la cour et le terrain de basket. C'est une situation très alarmante. Il faut passer par les eaux pour accéder aux autres bâtiments. Le bloc administratif n'est pas touché, car il est situé en hauteur. N'eût été la porte provisoire que nous avons aménagée, l'établissement serait complètement inaccessible », explique-t-il. Les eaux de pluie ont aussi recouvert le terrain d'éducation physique et sportive (Eps). Le Principal rappelle que cet espace, situé derrière l'école, avait déjà été englouti les années précédentes avant d'être assaini grâce à l'appui de la mairie de Diourbel.

Il précise que les inondations ont retardé le projet de réhabilitation et d'aménagement des bâtiments du Cemt, porté par l'Association des anciens élèves (Ada). Ces derniers avaient promis de réhabiliter les salles de classe avant la rentrée. « Ils nous ont contactés pendant les vacances pour une réunion préparatoire, mais malheureusement, l'école est inondée. Ils vont certainement programmer une autre rencontre pour concrétiser leur projet », ajoute M. Ndiaye. Le Principal lance un appel aux autorités administratives et territoriales afin que le Cemt de Diourbel puisse être accessible avant la rentrée, prévue le 6 octobre 2025. « L'évacuation des eaux est une nécessité pour garantir la sécurité des élèves, des enseignants et de l'administration », a-t-il conclu.