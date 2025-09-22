Sénégal: Médaillé d'argent aux JO de Séoul 88 - Amadou Dia Ba, l'exception sénégalaise

Il a offert au Sénégal sa première médaille olympique à la finale du 400 m haies où il a terminé à la deuxième position derrière l'Américain Philipps. Ainsi, le jeune athlète a coché toutes les cases pour rentrer définitivement dans l'histoire, devenant le premier athlète Sénégal à glaner un titre dans une olympiade. Des décennies après, son nom est plus que jamais gravé dans les annales de l'olympisme.

Le 25 septembre 1988 fut un jour inoubliable dans l'histoire de l'athlétisme. Le jeune athlète sénégalais cristallisait toutes les attentions lors de la finale du 400 m haies, à Séoul. Avec tout un continent derrière lui, El Hadji Amadou Dia Ba a réussi l'exploit de donner à l'Afrique sa première médaille lors de ces olympiades et au Sénégal sa toute première médaille olympique. Il était exactement 13h 35mn 03s au stade olympique lorsque le coup de pistolet du starter retentit, libérant de leurs starting-blocks les 8 meilleurs hurdlers du monde dont le jeune sénégalais, El Hadji Amadou Dia Ba. Placé au 5e couloir juste derrière Edwin Moses (3e couloir) et Harald Schmid (1er couloir), Dia Ba avait le regard fixé sur l'Américain André Philipps qui se trouvait au 6e couloir. Dans les moments qui suivirent, le natif de la Médina va surprendre le monde entier. Prenant un bon départ, négociant bien le premier virage et attaquant comme il le fallait le dernier, il déboucha comme un bolide dans la ligne droite pour lâcher Kevin Young, éliminer Schmid et porter alors son dernier effort.

Il s'attaqua avec un courage admirable à Moses et Philipps qui donnaient l'impression d'être intouchables. Poussé par une force extraordinaire, il dépassa Moses et manqua de justesse de coiffer au poteau Philipps sur la ligne d'arrivée. El Hadji Amadou Dia Ba venait ainsi d'entrer au panthéon de l'olympisme en terrassant à plate couture l'indéboulonnable Moses qu'il n'avait jamais réussi à battre avant ce jour-là. Une entrée dans l'histoire qui avait aussi fait tomber des records. Le recordman africain dans cette discipline, Joh Aki Bua (47"83 lors des Jo de Munich) avait été supplanté par Dia Ba avec un temps de 47"23. Cette médaille d'argent offerte par l'enfant de la Médina au peuple sénégalais restera gravée dans la mémoire collective. Dia Ba fut le premier Sénégalais à obtenir une médaille olympique après des années de disette pour les athlètes sénégalais. Plus de 30 ans après ce sacre retentissant, aucun autre athlète sénégalais n'a réussi à faire pareille. Ce qui fait de Amadou Dia Ba une exception puisqu'il a réussi à transformer l'impossible en possible.