Tunisie: Nabeul - Le FTDES dénonce l'incinération des déchets à l'Oued Limam et appelle les autorités à trouver une alternative plus sûre

Tunis — Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a fermement dénoncé l'incinération des déchets à la décharge anarchique de l'Oued Limam, situé entre les villes de Kélibia et Azmour dans le gouvernorat de Nabeul, indiquant que cette pratique met en danger la santé des citoyens.

Dans un récent communiqué, publié suite à la diffusion de photos et de vidéos montrant l'incinération de déchets dans cette décharge, le Forum a indiqué avoir pris contact avec un certain nombre d'habitants de la région qui ont exprimé leur mécontentement face à la persistance du déversement anarchique de déchets à l'Oued Limam, qui reçoit tous types de déchets ménagers, industriels et médicaux, en violation flagrante des lois environnementales et du droit des habitants à un environnement sain.

D'après le FTDES, les habitants de la ville de Kélibia souffrent quotidiennement, en particulier la nuit, de la fumée épaisse qui résulte de l'incinération des déchets et qui menace leur santé, sans compter les dommages causés aux terres agricoles entourant la décharge.

Le Forum a ainsi fustigé le laisser-aller des autorités locales, régionales et centrales face à la persistance de cette injustice environnementale malgré les nombreux appels lancés par les habitants et les acteurs de la société civile, exprimant sa solidarité absolue avec toutes les personnes touchées par ces violations environnementales.

Il a également appelé les autorités régionales du gouvernorat de Nabeul et de la municipalité de Kélibia à mettre fin au rejet des déchets dans l'Oued Limam et à trouver une alternative plus sûre et plus durable, rappelant, à cette égard, que l'incinération des déchets constitue un danger majeur pour les écosystèmes et pour la santé humaine en raison des substances toxiques qu'elle génère. Lesquelles se répandent dans l'air et s'infiltrent dans le sol et les nappes phréatiques.

Le FTDES a, à ce titre, fermement condamné l'incapacité persistante du ministère de l'Environnement à gérer de manière durable les déchets solides depuis des années, soulignant que l'élimination des déchets par enfouissement ou incinération constitue une atteinte flagrante à l'environnement et aux droits environnementaux, et que la solution réside dans le tri à la source et le recyclage.

Il a, en outre, rappelé que le droit à un environnement sain est un droit constitutionnel que l'État doit protéger et garantir pour les générations actuelles et futures.