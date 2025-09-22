Algérie: Communiqué du Conseil des ministres

document

ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, indique un communiqué du Conseil des ministres, dont voici la traduction APS :

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres. A l'entame de la réunion, le président de la République a salué les nouveaux membres du Gouvernement leur souhaitant plein succès dans l'accomplissement de leurs nobles missions, avant de donner la parole à Monsieur le Premier ministre qui l'a remercié pour la confiance placée en sa personne et affirmé son engagement à exécuter la feuille de route tracée par Monsieur le président de la République pour la prochaine étape, consistant essentiellement à rester au service du citoyen et à promouvoir la démocratie participative.

Monsieur le président de la République a, ensuite, donné au Gouvernement les instructions, directives et orientations suivantes :

-Il a insisté sur la nécessité de relancer le travail du Gouvernement, avec efficacité et efficience, chacun dans son domaine de compétence, et à travers l'action de terrain pour la gestion des affaires publiques.

-Tirer les enseignements des expériences passées et aller de l'avant en s'appuyant sur les approches ayant démontré leur efficacité et leur efficience au profit des citoyens.

- Il a souligné que l'Algérie, qui avance sûrement, grâce aux efforts de ses enfants, a besoin de la conjugaison des efforts et d'une coordination totale entre les membres du Gouvernement, pour assurer une immunité globale dans tous les secteurs, et gagner en crédibilité auprès de l'opinion publique en apportant des solutions à même de renforcer le front interne.

- La nécessité de placer les citoyens et leurs préoccupations au centre des priorités dans les plans d'action en vue d'apporter des solutions durables et définitives.

-Le président de la République a instruit le Gouvernement d'accomplir les missions qui lui sont confiées avec une grande rigueur.

-Le président de la République a souligné que l'Algérie n'a pas gérée selon une approche d'austérité, mais elle a adopté une gestion intelligente, qui s'inscrit pleinement au coeur du projet présidentiel de hisser l'Algérie au rang des pays émergents, à travers la réalisation d'un développement socio-économique de qualité.

-Le président de la République a enjoint le gouvernement à veiller à une coordination préalable avec le Premier ministre, en tant que trait d'union essentiel dans l'action gouvernementale.

Après les premières orientations données au nouveau Gouvernement, le président de la République a ordonné de préparer des exposés et des plans d'action sectoriels qui seront présentés lors des prochaines réunions du Conseil des ministres.

Au terme de la réunion, le Conseil des ministres a approuvé des décisions portant nominations et fin de fonctions dans des postes supérieurs de l'Etat.