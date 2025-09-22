Algérie: Le président de la République insiste sur la coordination totale entre les membres du gouvernement pour assurer une immunité globale dans tous les secteurs

21 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a présidé dimanche le Conseil des ministres, a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts et d'une coordination totale entre les membres du gouvernement pour assurer une immunité globale dans tous les secteurs.

Le président de la République a également insisté auprès des membres du gouvernement sur l'importance de "gagner en crédibilité auprès de l'opinion publique en apportant des solutions, ce qui renforcera, ainsi, le front interne".

Dans ce contexte, le président de la République a appelé à "tirer les enseignements des expériences passées et à poursuivre les efforts qui ont porté leurs fruits et eu un impact positif sur les citoyens", soulignant que "l'Algérie avance sûrement, grâce aux efforts de ses enfants".

Sur le plan économique, le président de la République a affirmé que "l'Algérie n'est pas guidée par l'austérité, mais par une gestion intelligente", ce qui s'inscrit pleinement "dans le projet présidentiel, avec l'objectif de nous hisser au rang des pays émergents".

Il a ajouté que le projet présidentiel vise à "atteindre la qualité au niveau du développement social et économique".

A cette occasion, le président de la République a pris une photo souvenir avec les membres du nouveau gouvernement.

