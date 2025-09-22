Algérie: Le président de la République instruit le Gouvernement d'accomplir ses missions avec une grande rigueur

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a instruit, dimanche, le Gouvernement d'accomplir les missions qui lui sont confiées avec une grande rigueur, ordonnant de préparer des exposés et des plans d'action sectoriels qui seront présentés lors des prochaines réunions du Conseil des ministres.

Présidant une réunion du Conseil des ministres, "le président de la République a instruit le Gouvernement d'accomplir les missions qui lui sont confiées avec une grande rigueur", tout en insistant sur "la nécessité de relancer le travail du Gouvernement, avec efficacité et efficience, chacun dans son domaine de compétence, et à travers l'action de terrain pour la gestion des affaires publiques".

Dans le même sillage, il a appelé le nouveau Gouvernement à "tirer les enseignements des expériences passées et aller de l'avant en s'appuyant sur les approches ayant démontré leur efficacité et leur efficience au profit des citoyens", soulignant que "l'Algérie, qui avance sûrement, grâce aux efforts de ses enfants, a besoin de la conjugaison des efforts et d'une coordination totale entre les membres du Gouvernement, pour assurer une immunité globale dans tous les secteurs, et gagner en crédibilité auprès de l'opinion publique en apportant des solutions à même de renforcer le front interne".

Dans le même contexte, le président de la République a souligné "la nécessite de placer les citoyens et leurs préoccupations au centre des priorités dans les plans d'action en vue d'apporter des solutions durables et définitives".

Le président de la République a précisé que l'Algérie "n'est pas gérée selon une approche d'austérité, mais elle a adopté une gestion intelligente, qui s'inscrit pleinement au cœur du projet présidentiel visant à hisser l'Algérie au rang des pays émergents, à travers la réalisation d'un développement socio-économique de qualité".

Dans ce cadre, le président de la République a enjoint le Gouvernement à veiller à une coordination préalable avec le Premier ministre, en tant que trait d'union essentiel dans l'action gouvernementale, et à "préparer des exposés et des plans d'action sectoriels qui seront présentés lors des prochaines réunions du Conseil des ministres".