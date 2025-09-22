Afrique: Adhésion de l'Algérie en tant que membre observateur à l'AIPA - Le Parlatino félicite l'APN

ALGER — Le Parlement latino-américain et Caribéen (Parlatino), a félicité l'Assemblée populaire nationale (APN) suite à l'adhésion de l'Algérie en tant que membre observateur à l'Assemblée interparlementaire de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (AIPA), a indiqué dimanche un communiqué de l'APN.

L'APN a reçu, samedi, un message de félicitations du Parlatino, suite à l'adhésion de l'Algérie en tant que membre observateur à l'AIPA, précise la même source.

Le "Parlatino" a souligné, dans son message, que l'adhésion de l'Algérie à cette importante instance parlementaire "est un pas important" dans le contexte des relations entre les pays du Sud, et vient réaffirmer l'attachement au dialogue parlementaire et au pluralisme.