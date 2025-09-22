Algérie: Education - Préparation d'un concours de recrutement de 45.000 enseignants et de 24.000 fonctionnaires administratifs

ALGER — Le ministre de l'Education, Mohammed Seghir Sadaoui, a annoncé, dimanche à Alger, la préparation par son secteur d'un concours de recrutement de 45.000 enseignants et 24.000 fonctionnaires administratifs, dans le cadre des efforts du secteur visant à répondre aux besoins du système éducatif.

S'exprimant lors d'une conférence de presse animée, après avoir donné le coup d'envoi officiel de l'année scolaire 2025-2026, depuis l'école primaire "Flissi Essghir" à El Mohammadia (Alger), M. Sadaoui a indiqué que "le secteur de l'éducation nationale organisera prochainement un concours de recrutement de 45.000 enseignants, qui sera ouvert aux titulaires de diplômes en relation directe avec les spécialités dont le secteur a besoin", précisant que "le concours concernera également 24.000 postes administratifs".

Revenant sur le coup d'envoi de l'année scolaire, le ministre a affirmé que le choix de la santé scolaire comme thème de la première semaine de cours "traduit la conviction du secteur qu'un esprit sain réside dans un corps sain", appelant tous les acteurs à "la nécessité d'unifier leurs efforts aux côtés de la communauté éducative, d'autant plus que ce secteur compte 12 millions d'élèves".

Les activités de sensibilisation, inscrites dans le cadre de la semaine de la santé scolaire et organisées en coordination avec le ministère de la Santé et la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, sont en adéquation avec les spécificités de chaque cycle d'enseignement, afin de prémunir les élèves contre divers risques sanitaires, "à commencer par une mauvaise alimentation jusqu'à la drogue".

Dans ce sillage, il a affirmé "la volonté de son secteur de mettre en oeuvre ces recommandations sur le terrain et de mettre à la disposition des élèves des espaces de sensibilisation, tout en appelant les parents à accompagner cette démarche, aux côtés des partenaires sociaux, afin de conjuguer tous les efforts pour une éducation de qualité".

Par ailleurs, le ministre a mis en avant "l'enjeu" qui se pose à son secteur en vue de remédier aux insuffisances relevées, déclarant: "Des lacunes existent à certains niveaux, mais nous avons mis en place une stratégie pour les corriger, animés par une forte volonté de bâtir un avenir meilleur pour notre pays à travers l'action collective, constituant notre stratégie pour atteindre les objectifs du secteur".

S'agissant des nouveautés de cette rentrée, M. Sadaoui a rappelé que "plus de 82.000 enseignants contractuels ont été intégrés dans des postes permanents, contribuant ainsi à la stabilité du secteur", soulignant que cette opération d'intégration s'est appuyée sur leur expérience pratique dans l'enseignement.

Il a également rassuré, à cette occasion, les élèves et leurs parents quant à "la disponibilité du manuel scolaire", soulignant que "l'Office National des Publications Scolaires (ONPS) a conclu des contrats avec des librairies privées à l'échelle nationale pour assurer la disponibilité du manuel au même prix pratiqué dans les établissements scolaires, tout en ouvrant des points de vente afin de rapprocher le livre des citoyens et de le proposer au prix de référence".

Quant aux structures scolaires, le ministre a rappelé que le secteur avait réceptionné 464 nouveaux établissements scolaires, tandis que le programme de réalisation de projets de 600 classes d'extension, 196 CEM et 70 lycées, qui seront lancés et réceptionnés progressivement.

Afin de renforcer l'esprit de compétition scientifique au sein des établissements scolaires, M. Sadaoui a renouvelé son appel aux enseignants et aux parents à assurer aux élèves l'espace nécessaire pour exprimer leur créativité et participer aux concours y afférents, notamment le concours national de l'innovation scolaire, réaffirmant l'engagement de son secteur à accompagner cette catégorie de jeunes talents.