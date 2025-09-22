Algérie: ONSC - Hamlaoui a reçu une délégation de notables de la wilaya de Djanet

ALGER — La présidente de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Mme Ibtissem Hamlaoui, a reçu une délégation de notables de la wilaya de Djanet, avec laquelle elle a évoqué la situation de la société civile dans la wilaya et son rôle essentiel pour relever les défis, indique dimanche un communiqué de cette instance.

Cette rencontre a été l'occasion de "présenter la situation de la société civile dans la wilaya et son rôle essentiel pour relever les défis et élever le niveau de conscience citoyenne parmi les citoyens, en particulier les jeunes", précise le document.

Le rôle de la société civile a également été mis en avant en tant que "pilier essentiel dans le soutien au développement local et le renforcement des capacités des citoyens à faire face aux différents défis".

Après avoir écouté les observations et les avis de la délégation, Mme Hamlaoui a réaffirmé "son engagement à transmettre ces préoccupations aux instances concernées et à en assurer le suivi, au service des citoyens, et en appui aux efforts de développement local et de promotion de la participation communautaire", conclut le communiqué.