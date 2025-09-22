Algérie: Coup d'envoi de la semaine de sensibilisation à la santé scolaire

ALGER — Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, a coprésidé, dimanche, avec le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, le coup d'envoi de la semaine de sensibilisation à la santé scolaire, placée sous le slogan "Santé scolaire pour un avenir sain et sûr".

Le lancement de cette semaine de sensibilisation, qui coïncide avec la rentrée scolaire 2025-2026, s'est déroulé en présence du ministre, wali de la wilaya d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, du président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer (CNPLCC), Pr Adda Bounedjar, et du président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), Pr. Kamel Sanhadji, indique un communiqué du ministère de la Santé.

Cette initiative vient réaffirmer "l'importance capitale que l'Etat accorde à la santé de l'enfant, étant un pilier essentiel de la réussite scolaire et d'une socialisation saine", précise la même source.

Rappelant que l'école "n'est pas seulement un espace d'enseignement et d'apprentissage, mais également un cadre idéal pour inculquer de bonnes pratiques sanitaires", la même source a souligné "l'attention particulière" que le ministère de la Santé accorde à la santé scolaire, convaincu que la santé des enfants constitue "le pilier de la santé publique".

Les années passées à l'école représentent ainsi "une étape déterminante" dans l'ancrage des habitudes et comportements qui accompagneront l'enfant tout au long de sa vie, selon le même document.

A cet effet, le ministère a évoqué le programme national de santé scolaire, qui constitue "l'un des principaux piliers du système de santé en Algérie", alliant prévention, sensibilisation et dépistage précoce, pour "garantir aux élèves une bonne croissance physique, mentale et psychologique dans leur environnement scolaire", et faisant de ce programme "un investissement dans le capital humain et une garantie pour l'avenir du pays".

La santé scolaire repose sur "un réseau national solide, comprenant 2093 unités de dépistage et de suivi, encadrées par 7176 professionnels de santé scolaire, assurant ainsi une couverture sanitaire globale", rappelle le ministère.

Les indicateurs sur le terrain reflètent cette attention soutenue, ajoute le ministère, précisant que "100 % des élèves bénéficient d'examens médicaux périodiques et d'un suivi sanitaire, outre un taux de couverture vaccinale obligatoire de plus de 95 %".

Ces efforts ont permis le dépistage précoce des principales pathologies répandues en milieu scolaire, dont les troubles de la vue, l'obésité, l'anémie et l'asthme, autant d'indicateurs qui traduisent "une politique forte et une volonté claire de faire de l'école, un espace d'apprentissage mais aussi un espace de santé et de prévention", selon la même source.