Cote d'Ivoire: Napié et Kiémou - Le Commandant Soro Sétiengolo offre 4 645 kits scolaires au nom du Président Ouattara

Le Commandant Soro Sétiengolo a marqué de nouveau la rentrée scolaire dans les sous-préfectures de Napié et de Kiémou. Du 9 au 13 septembre 2025, il a distribué plus de 4 500 kits scolaires aux élèves du primaire, au nom du Chef de l'État, Son Excellence Alassane Ouattara.

« Pour cette année scolaire 2025-2026, ce sont exactement 4 645 kits scolaires qui ont été remis dans vingt-huit écoles de ces deux sous-préfectures », a précisé le Commandant Soro, invitant les populations à s'approprier la politique de l'école obligatoire décidée par le gouvernement.

Cet appui, initié en 2021-2022 dans les écoles de Pénafiguékaha et de Kokaha, est désormais un rendez-vous attendu. Depuis cinq ans, le Commandant Soro fait de la scolarisation des enfants un véritable sacerdoce. L'an dernier, six écoles avaient bénéficié de kits scolaires, tandis que huit établissements recevaient du matériel didactique. À Djebékaha (Napié), il avait même doté l'école primaire en tables-bancs, afin de renforcer l'action de l'État.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Profitant de cette tournée, Me Soro Sétiengolo a également expliqué aux populations les motivations de la candidature du Président Ouattara à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Selon lui, il s'agit de poursuivre le développement engagé depuis 2011, de préserver la paix, la sécurité et la stabilité.

Le Commandant Soro a rappelé les acquis dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau potable, de l'électrification et de la voirie villageoise. Il a enfin exhorté les populations de Napié, de Kiémou et au-delà à « accorder un large score au candidat Alassane Ouattara » lors du scrutin.