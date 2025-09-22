Cote d'Ivoire: IEPP Mankono 1 et 2 - Béré Secours offre 500 kits aux apprenants

21 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Ce sont 500 kits scolaires au total que l'Ong Béré Secours a remis à des apprenants des IEPP Mankono 1 et 2 de la Drena Mankono le vendredi 19 septembre 2025, dans le cadre d'une initiative visant à promouvoir l'excellence en milieu scolaire.

La cérémonie officielle de remise s'est faite selon la note d'information, à l'EPP Mankono centre en présence de Tambla Yaya, responsable Education de l'Ong Béré Secours, Kouadio Ange représentant le directeur régional de la Cohésion Nationale, la Solidarité, la Lutte contre la Pauvreté du Béré, de Youdé Guehi Alain et Koné née Diomandé Fatoumata respectivement IEPP Mankono 1 et IEPP Mankono 2.

Après les civilités faites par Kouao N'dri, conseiller pédagogique préscolaire et primaire, Tambla Yaya a souligné que ce don vise à éviter le décrochage scolaire des apprenants et à les amener à cultiver l'excellence, la qualité afin de contribuer au développement de Mankono voire du Béré.

Ensuite, il a donné la clé de répartition des kits scolaires. Il a indiqué à cet effet que 100 pour récompenser les meilleurs apprenants, 400 pour soulager ceux qui sont en situation de grande précarité.

Après la remise effective des kits scolaires, Koné née Diomandé Fatoumata a exprimé l'infinie gratitude des communautés éducatives à Béré Secours pour cette œuvre qui réjouit, console et qui contribuera sûrement à l'amélioration des résultats des apprenants. À ces derniers, elle les exhorte à prendre soin et en faire bon usage.

Il faut noter que la distribution de kits scolaires par Béré Secours aux apprenants des IEPP de Mankono était à sa troisième édition.

