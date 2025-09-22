Cote d'Ivoire: Antidopage - L'ONAD-CIV forme une nouvelle génération d'agents opérationnels

L'Organisation nationale antidopage de Côte d'Ivoire (ONAD-CIV), en collaboration avec l'Organisation régionale antidopage Afrique zone II et III, a organisé à Abidjan, le samedi 20 septembre 2025, une session de formation, de recyclage et de certification au profit des agents de contrôle du dopage (ACD), escortes sportives et personnels techniques impliquées dans la lutte contre le dopage.

La session, qui s'est tenue à Adjamé, a réuni plusieurs participants sous la direction de Dr Aïssata Diakité, la nouvelle présidente de l'ONAD-CIV et formatrice, accompagnée d'Émile N'Goran, agent de contrôle international et co-formateur.

« Cette formation répond à la nécessité d'actualiser les compétences des agents, face aux évolutions constantes du Code mondial antidopage. Il s'agissait aussi de créer une cohésion entre anciens et nouveaux agents, pour une approche harmonisée et rigoureuse des contrôles », a expliqué Dr Diakité.

Cette formation vise à renforcer les capacités des acteurs de terrain, qu'ils soient expérimentés ou nouvellement intégrés, pour assurer des contrôles efficaces et conformes aux standards de l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La session a été structurée de grandes étapes. La première, théorique, a permis d'aborder les textes de référence, les responsabilités des différentes parties prenantes, ainsi que la liste actualisée des substances interdites. La seconde, beaucoup plus technique, s'est concentrée sur la pratique du contrôle antidopage : notification du sportif, collecte d'échantillons, documentation, chaîne de sécurité, transmission des données et transport des échantillons.

« Chaque détail compte dans un contrôle antidopage. Le rôle de l'ACD, de l'escorte ou de l'agent logistique est crucial. Une seule imprécision peut compromettre l'ensemble de la procédure », a rappelé Émile N'Goran, qui a guidé les participants à travers des mises en situation concrètes.

En fin de formation, tous les participants ont été évalués à travers un test écrit, destiné à mesurer leur niveau de compréhension et leur aptitude à intervenir sur le terrain. Les cinq meilleurs candidats, ayant obtenu au moins 80 % de bonnes réponses, ont été retenus pour participer à une simulation complète de contrôle, encadrée par les formateurs.

« Cette évaluation nous permet de sélectionner les profils les plus aptes à intégrer les prochaines campagnes de contrôle, prévues de septembre à décembre. Certains seront également proposés pour la session d'accréditation de l'AMA en novembre prochain », a précisé Dr Diakité.

L'initiative a été largement saluée par les participants, qui ont exprimé leur satisfaction à l'égard de la qualité de l'enseignement, de la clarté des modules et de la pertinence des échanges. Plusieurs ont souligné l'importance de telles formations pour la reconnaissance professionnelle des ACD et escortes et pour la consolidation du dispositif antidopage ivoirien.

En dotant la Côte d'Ivoire d'agents formés, qualifiés et en voie de certification, l'ONAD-CIV confirme son engagement pour une lutte antidopage crédible, efficace et conforme aux standards internationaux.