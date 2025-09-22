Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire - L'Ong Béré Secours fait don de 200 kits aux élèves vulnérable de Mankono

21 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Dans le cadre de sa coopération avec L'Ong Béré Secours, la direction régionale de la cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté du Béré a accueilli le samedi 20 septembre 2025, une cérémonie de remise de 200 kits scolaires dans ses locaux à Mankono

Le directeur Régional, Ali Ouattara, a réceptionné ces kits des mains de Yaya Tambla au nom de l'Ong Béré Secours saluant ce geste comme un appui concret à la politique sociale du gouvernement. Ces fournitures scolaires sont destinées aux élèves issus de ménages vulnérables, identifiés à travers le Registre social unique (Rsu)

Cette action s'inscrit à en croire la note d'information de l'Ong, dans une dynamique de solidarité active visant à favoriser l'accès à l'éducation pour tous, en particulier pour les enfants dont les familles rencontrent des difficultés socio-économiques. Elle témoigne de l'engagement de Béré Secours aux côtés des autorités locales pour réduire les inégalités et promouvoir l'inclusion sociale.

