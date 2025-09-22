Afrique: Prévoyance Sociale - Le Gabon souhaite s'inspirer du modèle réussi de la Côte d'Ivoire

Denis Charles Kouassi, directeur général de la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNPS) de Côte d'Ivoire, s'est rendu au Gabon le 15 septembre 2025, sur invitation du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, afin d'exposer l'expérience ivoirienne en matière de prévoyance sociale.

Selon le communiqué publié à cet effet, depuis la réforme courageusement initiée en 2012 par le président Alassane Ouattara, les deux caisses ivoiriennes la CNPS et la CGRAE connaissent une situation florissante. C'est dans ce cadre que le directeur général a partagé les performances enregistrées avec son homologue gabonais. Il a rappelé que la CNPS affiche désormais des excédents financiers réguliers, atteignant plus de 224 milliards de F CFA en 2024 contre seulement 8 milliards en 2012, soit une croissance sans précédent.

Portée par la vision du chef de l'État, la CNPS a constitué des réserves d'envergure et s'est imposée comme un investisseur institutionnel majeur, en Côte d'Ivoire comme dans la sous-région. Elle contribue au financement de l'État ivoirien, mais aussi d'entreprises locales et africaines, participant activement au développement économique. Cette solidité s'est traduite par un essor spectaculaire du portefeuille d'investissements, passé de 94 milliards de F CFA en 2012 à 1 022,6 milliards en 2022, puis 1 482,22 milliards en 2024, soit une multiplication par seize en douze ans. La croissance soutenue du portefeuille (+21,5 % entre 2022 et 2023 et +19,2 % entre 2023 et 2024) résulte à la fois de la diversification des placements et de la revalorisation des actifs financiers.

Pour Denis Charles Kouassi, « la réforme paramétrique de 2012 s'apparente à une véritable révolution : elle a permis de passer d'un modèle par répartition en voie d'épuisement à un système hybride novateur, intermédiaire entre le modèle latin hérité de l'Europe et le modèle des fonds de pension d'inspiration anglo-saxonne ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette rencontre à Libreville, souligne la note d'information, illustre la volonté partagée de promouvoir un modèle de prévoyance sociale durable et performant. La CNPS, dont la stratégie repose sur une allocation prudente et socialement responsable des ressources collectées, poursuit un double objectif : garantir la pérennité des régimes de Sécurité sociale et soutenir l'économie nationale et régionale.

En mutualisant leurs expériences, la Côte d'Ivoire et le Gabon entendent bâtir un partenariat fécond au service d'une Sécurité sociale modernisée et d'une meilleure protection des populations.