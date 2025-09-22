Burkina Faso: Formation civique et patriotique - 1084 Appelés salariés du SND s'engagent à servir la Nation avec intégrité

Le Service national du développement (SND) a organisé une cérémonie de fin de formation civique et patriotique de la 3e vague de la 80e promotion des salariés, le vendredi 19 septembre 2025 à Loumbila. A l'occasion, 1084 Appelés du SND ont été démobilisés après 90 jours au Centre de formation de production de Loumbila.

Le Service national du développement (SND) poursuit ses efforts dans la formation civique et patriotique des jeunes. En effet, le vendredi 19 septembre 2025, l'institution a organisé une cérémonie de démobilisation de 1084 Appelés salariés issus de la 3e vague de la 80e promotion en fin de formation civique et patriotique au Centre de formation et de production de Loumbila.

Ces Appelés sont des professeurs des lycées et collèges, des agents de la vie scolaire et des conseillers d'éducation qui ont achevé leur formation à l'Ecole nationale supérieure de Koudougou. Avant d'être déployés sur le terrain, ils ont passé 90 jours à Loumbila dans le cadre du Service national patriotique (SNP) où ils ont acquis de nouvelles connaissances.

Le directeur du Centre de formation et de production de Loumbila, le capitaine Daouda Dao, a indiqué que les Appelés ont été formés, encadrés et préparés avec rigueur et discipline.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A ce propos, il a confié qu'ils ont reçu des enseignements riches et variés, portant notamment sur la formation civique et patriotique, pour comprendre les fondements de la citoyenneté responsable, la connaissance des armes et la discipline militaire, pour apprendre la rigueur, la loyauté et l'engagement collectif et l'entraînement physique et sportif, pour les forger mentalement et physiquement.

Les Appelés, a poursuivi le capitaine Dao, ont été initiés au métier des armes, indispensable pour la maîtrise des techniques et l'esprit de vigilance et formés à l'esprit de corps, ciment de toute cohésion et de toute action collective réussie. Le directeur du centre s'est réjoui des résultats atteints. « Les notes varient de 12,12 à 16,53/20 avec une moyenne de la promotion de 14,34.

Ces résultats témoignent non seulement de votre sérieux mais aussi de votre engagement à exceller dans les missions qui vous attendent », a précisé le directeur du Centre. Puis, d'inviter les apprenants à rester fidèles aux principes qui leurs ont été inculqués que sont le patriotisme, l'intégrité, la responsabilité, l'altruisme et le dévouement au bien commun.

Rester fidèles au serment

Le directeur général du SND, le colonel Haïdara Moctar Tabora a félicité les Appelés pour leur courage et persévérance. Il a indiqué que le Service national patriotique est un creuset d'unité et un instrument de résilience nationale. « Dans un contexte où notre Nation fait face à de multiples défis, il représente une réponse forte pour former une jeunesse consciente de ses devoirs, déterminée à relever les défis de la défense et du développement », a assuré le DG du SND. Le colonel Tabora a, en outre, invité les bénéficiaires à être des exemples vivants de discipline et de patriotisme et à rester fidèles à leur serment.

Dans la même veine, le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo, a félicité la promotion pour le pari réussi. Il a souhaité que les valeurs apprises soient transmises sur le terrain.

« Vous devez être des modèles au sein des établissements. Vous avez reçu des valeurs profondes et vous devez les partager aux élevés que leurs parents vous ont confiés », a-t-il insisté. Un message bien reçu par les Appelés.

« Au nom de toute la 80e promotion, je prends l'engagement solennel que nous serons des ambassadeurs dignes du SND, dans nos familles, dans nos villages, dans nos lieux de travail. Nous continuerons à porter haut l'étendard de la citoyenneté, de la discipline et de l'unité nationale », a affirmé le délégué de la promotion, Armel Bertrand Bationo.

« Nous sommes devenus des femmes et des hommes transformés », a-t-il poursuivi, conscients de leur devoir envers la Nation et prêts à répondre à l'appel du Burkina Faso, en toutes circonstances. M. Bationo a, par ailleurs, exprimé sa gratitude au gouvernement, qui leur a offert ce cadre de formation citoyenne et professionnelle. Il a aussi remercié l'ensemble des encadreurs et responsa- bles du SND. Outre le discours, plusieurs actes ont marqué la cérémonie de démobilisation. Il s'agit entre autres de remise d'attestation, d'un défilé des Appelés et des séances de démonstration des techniques de combats.