Algérie: Commerce extérieur - Rezig préside une réunion d'évaluation pour la révision des mesures réglementaires du secteur

ALGER — Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a présidé, dimanche à Alger, une réunion d'évaluation consacrée à l'examen et à la révision des différentes mesures prises en matière de réglementation du commerce extérieur, notamment celles liées aux opérations d'importation, sur la base du programme prévisionnel du second semestre de l'année en cours, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue au nouveau siège du ministère, en présence de cadres du secteur, il a été question des différentes mesures prises dans le cadre de la réglementation du commerce extérieur, notamment celles concernant les opérations d'importation de biens et de services, qu'il s'agisse de produits destinés à la revente en l'état ou de ceux inscrits dans le cadre du fonctionnement et de l'équipement, et ce, conformément au programme prévisionnel du second semestre de l'année en cours, précise la même source.

La réunion a également été l'occasion de présenter une évaluation globale des différentes foires internationales auxquelles l'Algérie a pris part durant la période écoulée, ainsi que d'examiner le programme arrêté pour les salons prévus à l'intérieur du pays et à l'étranger d'ici la fin de l'année, en vue de mettre en valeur les potentialités nationales et de consolider la compétitivité du produit algérien sur les marchés extérieurs.

Elle a permis aussi d'évoquer les dossiers relatifs au mécanisme de compensation des opérations d'exportation dans le cadre du Fonds spécial pour la promotion des exportations (FSPE) au profit des entreprises nationales, ainsi que les grands contrats commerciaux conclus par les sociétés algériennes lors de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025).

La réunion a également porté sur les mesures pratiques relatives à la création des deux instances nationales d'exportation et d'importation, et à leur entrée en vigueur en tant que mécanismes centraux de régulation et d'organisation des opérations commerciales extérieures, conformément aux hautes orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à diversifier l'économie et à promouvoir les exportations hors secteur des hydrocarbures.

A cette occasion, le ministre a donné des instructions en vue de finaliser rapidement l'étude des programmes prévisionnels des entreprises, en veillant à être en contact direct avec ces dernières et à recevoir leurs représentants pour écouter leurs préoccupations et continuer à leur assurer un accompagnement régulier afin de garantir la mise en oeuvre des programmes dans les meilleures conditions, selon la même source.

Il a également insisté sur la nécessité d'accompagner les entreprises nationales ayant conclu des contrats commerciaux dans le cadre de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), en vue de renforcer la présence algérienne sur les marchés régionaux et internationaux, ajoute le ministère.