Algérie: Nasri félicite Djamel Sedjati pour sa médaille d'argent au 800 m à Tokyo

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, a félicité l'athlète Djamel Sedjati, après avoir remporté, samedi, la médaille d'argent au 800 m des Mondiaux d'athlétisme de Tokyo (Japon).

"Mes chaleureuses félicitations au champion de l'Algérie, Djamel Sedjati, qui a élevé au plus haut le niveau de la compétition et du défi, atteignant ainsi son objectif avec brio et mérite, après avoir décroché une précieuse médaille d'argent aux Mondiaux d'athlétisme de Tokyo", a écrit M. Nasri sur son compte officiel sur les réseaux sociaux.

"Tu as honoré le pays, hissé son emblème et élevé sa place parmi les nations. Merci à toi et vive l'Algérie", a ajouté le président du Conseil de la nation en s'adressant au champion.