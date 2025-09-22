Algérie: Coup d'envoi de l'année scolaire 2025-2026 pour la catégorie des enfants aux besoins spécifiques

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji, a donné, dimanche à l'école des enfants non-voyants d'El Achour (Alger), le coup d'envoi de l'année scolaire 2025-2026 pour la catégorie des enfants aux besoins spécifiques.

Dans une déclaration à la presse, la ministre a affirmé que tous les moyens matériels et humains avaient été mobilisés afin d'assurer une rentrée scolaire dans les meilleures conditions au profit de plus de 40.000 enfants aux besoins spécifiques, scolarisés dans 242 centres et écoles, en sus de 19 annexes, auxquelles s'ajoutent 11 nouvelles annexes cette année".

Elle a, en outre, indiqué que le secteur avait lancé précocement les préparatifs de la rentrée scolaire, en élaborant un guide spécial unifié comprenant les procédures et les mesures à suivre par les directions de wilayas et les établissements spécialisés en vue de garantir le bon déroulement de l'année scolaire.

Ce guide qui se veut "un support important dans la création d'un environnement idoine pour accueillir les élèves aux besoins spécifiques, renferme les dispositions à suivre pour une rentrée scolaire réussie, sur les plans éducatif, organisationnel et pédagogique".

A l'issue de la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année scolaire, Mme Mouloudji a visité l'école primaire "Sidi Yahia 2" et le Centre psychopédagogique pour enfants déficients mentaux situé à Birkhadem à Alger.