Algérie: Le dossier des enfants atteints de cancer revêt une 'importance capitale' pour l'ONPPE

21 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Mme Meriem Cherfi a affirmé, samedi à Alger, que le dossier des enfants atteints de cancer revêt une "importance capitale" pour l'Organe national de protection et de promotion de l'Enfance (ONPPE).

Lors d'une cérémonie de distinction des élèves atteints de cancer lauréats aux examens du brevet de l'enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat de l'année scolaire 2024-2025, Mme Cherfi a précisé que "l'ONPPE accorde une importance capitale au dossier des enfants atteints de cancer". Cela, a-t-elle dit, se traduit par une présence et une participation continue aux différentes activités y afférentes, organisées par les divers secteurs et organismes nationaux, à l'instar des rencontres consacrées à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre cette maladie".

L'ONPPE "oeuvre à l'organisation de rencontres périodiques, en coordination avec le ministère de la Santé et en présence de médecins spécialistes du domaine", ainsi que de représentants de la société civile, en vue "d'aboutir à l'adoption de recommandations à exploiter et à mettre en oeuvre dans les différents programmes et plans d'actions", dont "le Plan d'action national pour l'enfance 2025-2030, dans lequel le dossier du cancer chez les enfants revêt une importance capitale", a-t-elle fait savoir.

A l'occasion de cette cérémonie, organisée en coordination avec l'association "El Amel" d'aide aux personnes atteintes du cancer, Mme Cherfi a souligné que cette action "s'inscrit dans le cadre des activités de "Septembre en or", mois dédié à la lutte contre le cancer pédiatrique".

De son côté, la Secrétaire générale de l'association, Mme Hamida Kettab, a mis en exergue le nombre d'élèves distingués à cette cérémonie qui s'élève à "45 élèves issus de différentes wilayas du pays", ayant bravé les difficultés liées à la maladie et aux protocoles de traitement pour obtenir des moyennes élevées aux examens du BEM et du baccalauréat, dépassant 16/20".

A noter que la cérémonie a été marquée par l'organisation de séquences récréatives et de concours éducatifs au profit des enfants.

