Algérie: Wilaya de l'Est - De nombreux établissements scolaires inaugurés dans les 3 paliers de l'enseignement

CONSTANTINE — La rentrée scolaire 2025-2026 a été marquée, dimanche dans les wilayas de l'Est du pays, par l'inauguration de nombreux nouveaux établissements éducatifs qui ont ouvert leurs portes pour la première fois aux élèves dans les trois paliers de l'enseignement, notamment dans les nouveaux pôles urbains.

A Constantine, le wali, Abdelkhalek Sayouda, a supervisé l'inauguration de plus de 10 nouveaux établissements scolaires et posé la première pierre de plusieurs autres projets pour le secteur, en particulier dans la circonscription administrative d'Ali Mendjeli et dans les communes d'El Khroub, de Constantine et de Didouche-Mourad.

Dans la wilaya de Batna, où le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire a été donné à l'école primaire Larbi-Zaâlani à la cité Kechida (Batna-ville), 4 écoles primaires, 4 collèges d'enseignement moyen (CEM), un lycée, 14 cantines scolaires et 45 classes d'extension ont été mis en service.

A Sétif, le wali, Mustapha Limani, a procédé au lancement de la nouvelle année scolaire depuis le CEM Yacef-Saadi, dans la commune d'El-Eulma (est de Sétif), où il a assisté à la levée des couleurs et à un cours inaugural dédié à "la santé scolaire". Dans la wilaya des Hauts-plateaux, les élèves ont rejoint, dimanche, les bancs de leurs 1.272 établissements, répartis sur 922 écoles primaires, 242 CEM et 108 lycées.

A Khenchela, le wali, Salim Harizi, a donné le coup d'envoi officiel de la nouvelle année scolaire au nouveau lycée de Kaïs, inauguré pour l'occasion.

Le directeur de l'éducation, Bachir Bouderbala, a affirmé que toutes les conditions nécessaires ont été réunies pour la réussite de cette rentrée qui a vu l'ouverture d'un nouveau lycée, de trois groupes scolaires (cycle primaire) et de 31 classes d'extension.

Dans la wilaya de Tébessa, le wali, Ahmed Belhaddad, a indiqué que la nouvelle rentrée est marquée par la réception et la mise en service de 8 groupes scolaires, de 4 CEM, de 4 lycées, en plus de 30 classes d'extension (pour les 3 paliers) de 18 cantines scolaires et de 2 unités de dépistage et de suivi (UDS), en plus de la réception de 7 nouveaux bus pour le transport scolaire.

A Skikda, le chef de l'exécutif local, Saïd Akhrouf, accompagné des autorités de la wilaya, a donné le coup d'envoi officiel la nouvelle année scolaire au lycée " Chahid Ahmed-Inal", qu'il a inauguré pour l'occasion dans la commune de Beni Bechir. Le directeur de l'éducation, Belkacem El Aifa, a fait part, de son côté, de l'inauguration, pour cette rentrée des classes, du CEM Ahcene-Boumaïza à la cité Meysoun du chef-lieu de wilaya.

A Ouled Djellal, le wali, Abderrahmane Dehimi, a inauguré, à l'occasion de cette rentrée, l'école primaire "Mazroue", dans la commune de Sidi Khaled, tandis que le directeur de l'éducation, Slimane Kemrou, a indiqué à l'APS qu'en plus de cette école, 5 nouveaux établissements éducatifs ont été réceptionnées dans les différents paliers de l'enseignement.

A Guelma, le wali, Houria Aggoun, a supervisé la nouvelle rentrée scolaire depuis un nouveau CEM inauguré ce dimanche à la cité des 750 logements, située sur le POS (plan d'occupation des sols) "Sud" du chef-lieu de wilaya.

La même responsable a fait savoir que la carte des infrastructures éducatives a été renforcée par 4 nouvelles écoles primaires, 44 classes d'extension, 3 CEM et un lycée.

A El Tarf, le wali, Mohamed Meziane, a inauguré le CEM du "5 Juillet 1962" dans la région de "Oued El-Hout" (commune de Raml Souk), avant de superviser la rentrée scolaire des élèves aux besoins spécifiques au Centre psychopédagogique pour enfants déficients mentaux, dans la commune d'Ain El-Asel.

A Souk Ahras, les autorités locales ont inauguré un lycée dans la commune de Merahna, baptisé du nom du moudjahid décédé Dhiab Omar-Benabdallah, ainsi que 2 écoles primaires : la première, baptisée du nom du Moudjahid décédé Abdallah Benlakhmis Yelfouf, à la cité "1.889 logements AADL" au chef-lieu de wilaya, et la seconde, portant le nom du Moudjahid décédé Mohamed Laabidi-Sedour, dans la commune de Mechroha.