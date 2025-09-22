La directrice générale de la faîtière des caisses populaires du Burkina, Azaratou Sondo/Nignan a parrainé, ce vendredi 19 septembre 2025 à Ouagadougou, la cérémonie de remise de bourses aux orphelins des pensionnés de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) et des Forces de défense et de sécurité tombées au front.

Un millier d'orphelins de pensionnés de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) et des Forces de défense et de sécurité (FDS) tombées dans les combats pourront entamer la rentrée scolaire en toute sérénité. En effet, ils ont reçu ce vendredi 19 septembre 2025 des bourses de la part de la CARFO et ses partenaires.

Pour la présente édition de remise de bourses, la directrice générale de la Faîtière des caisses populaires du Burkina (FCPB), Azaratou Sondo/Nignan a été désignée comme marraine. Empêchée pour des raisons professionnelles, elle était représentée par le directeur général adjoint, Innocent Somé.

Ce dernier a apporté un chèque de 5 millions de FCFA qui servira à offrir des bourses scolaires d'une valeur de 100 000 FCFA à 50 enfants. Ces bourses permettront aux enfants, à l'image d'Abdou Razack Ouédraogo, élève en classe de Terminale de pouvoir reprendre le chemin des classes en toute quiétude. « Cette bourse va me motiver plus.

En plus, elle vient soulager mes parents », a-t-il dit, tout en traduisant sa reconnaissance au Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB) pour ce geste louable.

Même son de cloche pour sa soeur, Sakiratou Ouédraogo qui a promis de bien travailler à l'école pour ne pas décevoir son bienfaiteur.

Le directeur général adjoint de la FCPB, Innocent Somé, s'est réjoui du choix porté sur la première responsable du FCPB pour parrainer ce noble geste à l'endroit des orphelins. Selon lui, le parrainage s'inscrit dans la réalisation de la mission sociale de la structure mais aussi dans sa volonté d'accompagner les autorités dans la mise en œuvre de la politique de solidarité nationale.

« Notre contribution, si modeste soit-elle, vise à apporter le sourire aux ayants droit des pensionnés en situation de préca-rité économique, permettant ainsi de résoudre, un tant soit peu, la problématique de le scolarisation », a-t-il dit. Il a invité ses filleuls à donner le meilleur d'eux-mêmes pour être des leaders demain. Il a promis que le RCPB apportera toujours son soutien à ces enfants conformément à sa mission sociale.

Quant au ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale Mathias Traoré, il a salué l'engagement de la CARFO et de ses partenaires. Pour lui, cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'Etat, celle de garantir une éducation innovante.

Il a également exhorté la CARFO à pérenniser cette dynamique et à renforcer les mécanismes de soutien aux enfants vulnérables. Selon le ministre chargé de la Protection sociale, l'octroi des bourses contribue à créer une société plus équitable.

Il a rendu un hommage particulier à la directrice générale de la Faitière des caisses pour son engagement à accompagner ces boursiers.