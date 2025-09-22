La Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS) a effectué une sortie- terrain sur ses points de vente à Ziniaré et Gon-Boussougou, respectivement dans les régions d'Oubri et du Nazinon, vendredi 20 septembre 2025, afin de s'assurer du bon fonctionnement des mécanismes de gestion et de distribution des vivres mis en place.

La Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS) veut mettre fin aux longues files d'attente pour l'achat de céréales à prix subventionnés. Ainsi, Elle a introduit en 2025 deux innovations majeures que sont le ciblage des personnes bénéficiaires et l'introduction du paiement électronique dans la prestation de ses services. Le Directeur général (DG) de la SONAGESS, Gildas Stéphane Tiendrébéogo, a pu constater l'effectivité des dispositifs au niveau du point de vente à Ziniaré, région d'Oubri, vendredi 20 septembre 2025.

« Dans le cadre de notre dispositif de vente de céréales, il y avait des désagréments. Donc, nous avons reçu l'instruction de les corriger à travers la mise en place d'un nouveau dispositif. Nous sommes heureux de voir qu'il n'y a plus de bousculades comme à l'accoutumée. Nous constatons également que le mécanisme est compris, quand bien même il y a des améliorations qui peuvent encore être faites », a apprécié M. Tiendrébéogo. Il a expliqué qu'en ce qui concerne le ciblage des personnes bénéficiaires, des comités communaux multipartites ont été mis en place en vue de recenser, d'identifier et d'octroyer des bons.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a poursuivi que pour être éligibles à l'opération, les personnes vulnérables sont invitées à s'enregistrer auprès de ces comités. « Une fois les bénéficiaires identifiés, des codes-bons leur sont remis afin de procéder au paiement », a-t-il indiqué. L'introduction du paiement électronique, de l'avis du DG de la SONAGESS, a été choisie afin d'assurer une transparence optimale et une fluidité des opérations, tout en évitant aux agents de vente de gérer la liquidité et les risques associés. « Les bénéficiaires procèdent désormais au paiement par mobile money en vue de l'enlèvement des sacs dans les points de vente », a renseigné M. Tiendrebéogo.

Une initiative appréciée par les bénéficiaires

Dans les points de vente à Ziniaré comme à Gon-boussougou où l'équipe s'est rendue, le nouveau dispositif est bien accueilli par les bénéficiaires. Habitante du village de Nakamtenga dans la commune de Ziniaré, Som-tounda Sawadogo, a félicité la SONAGESS pour cette innovation qui réduit le temps d'attente. Elle a dit constater un changement comparativement aux années précédentes où il fallait faire un rang. « J'ai eu rapidement mon sac. Je suis contente et je remercie les autorités », a-t-elle lancé.

A l'image de dame Sawadogo, un bénéficiaire de la commune de Gon-boussougou, Boureima Maré, a également exprimé sa satisfaction. « Il n'y a plus de bousculades comme les années écoulées. Quand tu arrives, tu n'as pas plus de 10 minutes à passer sur le site de vente », a loué M. Maré, après l'enlèvement de son sac de maïs de 50kg. Il a traduit sa gratitude à la SONAGESS pour cette initiative qu'il juge efficace dans la gestion des vivres. Dans le cadre du Projet d'appui à la gestion du stock d'intervention (PAGSI), la SONAGESS a lancé cette année la vente de céréales à prix subventionnés aux populations vulnérables à travers l'ouverture de 242 points repartis dans les communes identifiées comme risques d'insécurité alimentaire. Chaque point de vente est approvisionné à hauteur de 20 tonnes de céréales, avec une limitation fixée à un sac par bénéficiaire.