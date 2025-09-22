Tunisie: Transport scolaire - Béja renforce son parc avec 33 nouveaux bus

21 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Selon Mohamed Ali El Ghanmi, le chef du département de l'exploitation de la Compagnie régionale de transport de Béja, la rentrée scolaire de la mi-septembre a révélé une surcharge des bus scolaires. Il a justifié cela par l'augmentation du nombre d'élèves dans la région, alors que le nombre de bus et de lignes est resté le même que les années précédentes.

Dans une déclaration à l'agence de presse TAP, il a précisé que ce problème serait résolu grâce à la mise en service de 33 nouveaux bus. Une partie d'entre eux sera opérationnelle avant la fin du mois de décembre, et le reste en février prochain. Ces bus, financés à la fois par l'État et la région, devraient améliorer le service de transport dans la région.

Cependant, la compagnie de transport de Béja fait face à d'autres difficultés, notamment le grand nombre d'élèves qui utilisent ses services et la dégradation des infrastructures routières, ce qui augmente les coûts de maintenance de la flotte.

Environ 75 % de la flotte de la compagnie régionale de transport de Béja est dédiée au transport scolaire et universitaire pour l'année 2025-2026. Elle dessert 135 lignes réparties sur toutes les régions et délégations du gouvernorat de Béja.

À partir du 3 septembre, près de 17 000 abonnements scolaires et universitaires ont été vendus, ce qui représente une augmentation d'environ 3 % par rapport à l'année dernière.

Il est à noter que pour l'année scolaire en cours, le nombre d'élèves dans le gouvernorat de Béja s'élève à 62 245, contre près de 60 000 l'année précédente.

