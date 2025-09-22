Tunisie: Gabès se prépare pour la nouvelle saison touristique saharienne et oasienne

Selon le délégué régional par intérim du tourisme, Béchir Guediri, les préparatifs pour la nouvelle saison touristique saharienne et oasienne ont commencé. Cette saison, qui s'étend d'octobre à avril, attire de nombreux touristes nationaux et étrangers, notamment dans les régions de Matmata et d'El Hamma.

Mise en place de comités de surveillance

Le délégué a précisé que le comité régional de contrôle des infractions dans l'environnement touristique a été activé. Il a visité diverses installations touristiques ainsi que des sites historiques et archéologiques. Le comité a appelé les propriétaires d'établissements et les municipalités concernées à améliorer la propreté et l'esthétique des lieux.

De plus, le comité régional pour la sécurisation de l'environnement touristique a également été mis en place. Son rôle est de protéger les touristes à l'intérieur et à l'extérieur des établissements pour qu'ils puissent passer des vacances mémorables.

Contrôle de la qualité des services

Dans le cadre de l'amélioration des services et du respect des normes sanitaires, des inspections ont été menées dans les hôtels et résidences touristiques. L'objectif était de vérifier la qualité des services offerts aux visiteurs ainsi que le respect des réglementations sanitaires au sein de ces établissements.