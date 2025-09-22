Afrique: Ligue des champions - 1er tour préliminaire - ASFAN-EST ( Stade Général Seyni Kountché ) (15h30) - Prendre option

Face à une formation nigérienne qui n'a pas de traditions continentales, les « Sang et Or » sont en mesure de prendre option à Niamey même. Une première sortie qui donnera un aperçu sur les dispositions de la bande à Maher Kanzari en Champions League.

La délégation « sang et or » a atterri vendredi soir à Niamey à 21h00 en provenance de Tunis à bord d'un avion militaire. Le vol a duré un peu plus de six heures. Après avoir effectué les formalités d'entrée sur le territoire nigérien, la délégation a rejoint l'hôtel.

Hier, l'équipe a effectué la seule séance d'entraînement au programme de son séjour dans la capitale nigérienne, et ce, sur la pelouse du Stade Général Seyni Kountché qui abritera cet après-midi, à partir de 15h30, le match aller qui l'opposera à l'Association Sportive des Forces Armées Nigériennes pour le compte du premier tour préliminaire de la Ligue des champions.

Et à vrai dire, l'adversaire du jour de l'Espérance n'a pas de traditions en Afrique.

C'est pratiquement un novice. De surcroît, Yassine Meriah et ses camarades sont en mesure de prendre option en prévision de la manche retour, samedi prochain à Radès (18h00). S'imposer cet après-midi face à l'Association Sportive des Forces Armées Nigériennes est dans les cordes du champion de Tunisie en titre qui, sur le papier, est en mesure d'assurer sa qualification au tour suivant dès aujourd'hui.

Il suffit de jouer selon son style habituel et faire face aux impondérables liés au climat, outre que l'Espérance débarque dans une terre inconnue. Toutefois, les camarades de Yassine Meriah ont l'expérience requise pour y faire face.

Sans Youssef Belaïli

En prévision du déplacement à Niamey, le coach « sang et or » a convoqué 21 joueurs. Un joueur et pas le moindre manque à l'appel à ce déplacement, Youssef Belaïli, qui a attrapé un rhume.

Cela dit, Abdramane Konaté, qui fait partie du voyage, est fin prêt pour suppléer Youssef Belaïli. Avec la grande forme affichée par Onuche Ogbelu qui apporte des solutions par ses passes décisives, sans oublier Kouceila Boualia qui a laissé de bonnes impressions lors de ses apparitions en championnat en attendant de confirmer en Ligue des champions tout le bien qu'on pense de lui, le compartiment offensif ne devra pas souffrir de l'absence de Belaïli, d'autant que Maher Kanzari peut compter également sur l'apport de Chiheb Jebali et Houssem Tka pour aider Achref Jabri à trouver le chemin des filets.

En défense, on enregistre le retour de Mohamed Amine Tougaï, ménagé lors de la dernière sortie en championnat contre l'ESM.