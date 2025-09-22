Afrique: C1 - Premier tour aller (16H00 a Rades) - Usm-East end Lions FC (Sierra Leone) - Dans la peau d'un favori

Les Bleus vont se produire à Radès avec pour objectif de faire le plein avant le déplacement en Sierra Leone pour la manche retour.

Rien de plus stimulant que d'entamer son parcours continental au sortir d'une belle victoire en Ligue 1. L'USM a donc fait plier l'ESZ dans son fief juste avant de passer en mode Ligue des Champions. Et aujourd'hui, à l'épreuve de East End Lions, du côté de Radès, le Onze à Montassar Louhichi devra forcément valider pour maximiser ses chances en prévision de la manche retour en Sierra Leone.

Cet après-midi donc, les Bleus se produiront avec tous leurs atouts ou presque, sachant que le buteur Youssef Abdelli, blessé à Zarzis, déclarerait forfait. Et pour le remplacer sur le front de l'attaque usémiste, le staff compte sur le transfuge étoilé, Brahim Souissi, passé sous pavillon monastirien cet été.

En football, on ne change généralement pas une équipe qui gagne. Et ce faisant, Louhichi compterait sur les mêmes joueurs sortis vainqueurs du duel face à l'ES Zarzis. L'on retrouverait ainsi Abdessalam Hlaoui dans les buts, la paire Fabrice Zeguei-Raed Chikhaoui dans l'axe, Youssef Herch sur le flanc gauche et Rayan Azouz sur le côté droit, Osmane Diane et Yassine Dridi en tant que pistons, Moez Haj Ali pour servir le jeu, Aymen Harzi sur le couloir gauche, Yassine Amri sur l'aile opposée et Souissi en pointe.

Voilà pour le Onze pressenti, une composition qui «rallie les suffrages» en attendant la vérité du terrain. Bien entendu aussi, selon les péripéties du match, le plateau technique n'est pas à court de ressources puisque l'axial Dhiaeddine Jouini, l'arrière gauche Seif Saber, le pivot ivoirien Alpha Stéphane Sidibé et l'ailier gauche et ancien Béjaois Aziz Abid sont là pour parer au plus urgent.

Victor Musa résilie...

Par ailleurs, volet actualité du club du Ribat, si, concernant le compartiment offensif, le Malien Ibrahim Gadiaga et l'Algérien Samy Bouali ne sont pas encore qualifiés, le milieu Chaim Jebali est quant à lui encore en période de renforcement musculaire en attente d'intégrer les entraînements groupés.

Volet reprise, recrues et flux sortants à présent, l'axial Malek Miladi et le latéral Mahmoud Ghorbal ont réintégré le groupe de joueurs, le tout jeune milieu Anes Kordi (ex-Hanovre) a opté pour les Bleus après un test qui n'a pas abouti au CA, le pivot Mustapha Samb a été cédé à titre de prêt à l'USBG et le contrat de l'attaquant nigérian Victor Musa, transfuge de l'AS Soliman, a été résilié à l'amiable. Place à présent à la réception du représentant sierra léonais en préliminaires de la C1 en espérant pour les Bleus que les planètes seront alignées.