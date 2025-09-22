Algérie: Rentrée scolaire - Bonnes conditions d'organisation et réception de nouveaux établissements dans le Sud

OUARGLA — Le secteur de l'éducation dans le sud du pays s'est vu renforcé, au titre de la nouvelle saison scolaire 2025/2026 lancée officiellement dimanche dans de bonnes conditions d'organisation, de nouvelles structures susceptibles de contribuer à l'amélioration de la scolarisation des élèves, selon les directions de wilayas du secteur de l'Education nationale.

Dans la wilaya de Ouargla, la cérémonie solennelle a été présidée par le wali, Abdelghani Filali, au niveau de l'école primaire "Moudjahid Mohamed Brahim Madhoui" au niveau du nouveau pôle urbain "27 février 1962" à El-Bakrat, commune d'Ain El-Beida (périphérie d'Ouargla), avant de procéder, dans la commune de Sidi-Khouiled à la mise en service d'un groupement scolaire baptisé du nom de l'Imam Mohamed Bachir El-Ibrahimi et faisant partie de six établissements similaires à entrer en service à l'occasion de la rentrée.

Au total 122.463 élèves, dont 60.279 dans le primaire, 44.815 dans le moyen et 17.369 dans le secondaire, encadrés par 6.824 enseignants, ont rejoint ce jour leurs établissements à travers la wilaya d'Ouargla.

Dans la wilaya d'El-Meniaa, plus de 25.000 élèves, des trois paliers scolaires, devaient rejoindre, en cette journée, les 57 établissements éducatifs à travers les trois communes de la wilaya, El-Meniaa, Hassi-Lefhal et Hassi-El-Gara.

Le secteur de l'éducation, qui a enregistré dans cette wilaya la réception de six (6) écoles primaires et des classes d'extension, s'est vu renforcé, au volet de l'encadrement, par le recrutement de 240 enseignants, tous paliers scolaires confondus.

Dans la wilaya de Laghouat, plus de 161.000 élèves étaient attendus dimanche dans 268 écoles primaires, 100 collèges, 53 lycées composant les structures scolaires du secteur qui a réceptionné cette saison huit écoles primaires, cinq (5) collèges et un lycée.

Plus de 242.000 élèves ont rejoint dimanche les bancs des établissements scolaires de la wilaya d'El-Oued, dont 391 écoles primaires, 122 collèges et 50 lycées, qui devront être consolidées, durant cette année scolaire, de 20 nouveaux établissements, dont 12 groupements scolaires, cinq (5) collèges et trois (3) lycées.

Dans la wilaya de Ghardaïa, il est relevé cette saison la mise en service de huit (8) structures pédagogiques, quatre (4) écoles primaires, trois (3) CEM et un lycée, en plus de 20 classes d'extension.

Ce renforcement des installations scolaires est également relevé, cette saison, au niveau de la wilaya de Touggourt où ont été réceptionnés onze (11) nouveaux établissements, dont sept (7) écoles primaires et quatre (4) collèges, dans les communes de Touggourt, Tébesbest, Taïbet et Sidi-Slimane.

Un établissement d'enseignement moyen, deux écoles primaires, cinq (5) cantines scolaires et autant de terrains de sports revêtus de pelouses synthétiques, ont été inaugurées dans la wilaya d'In-Salah, dans le cadre de la nouvelle rentrée scolaire.

Dans la wilaya de Tindouf, ont été mis en service un (1) lycée, un (1) CEM, trois (3) écoles primaires et 23 terrains revêtus de pelouse artificielle, implantés au niveau des communes de Tindouf et d'Oum-Lâassel.

Dans la wilaya d'El-Meghaïer, le chef de l'exécutif, Lâaredj Nehila, a lancé la nouvelle saison scolaire depuis le lycée Moudjahid Mohamed Lakhdar Khetta à la cité des 970 logements, dans la commune de Djamaa.

A l'extrême Sud du pays, Tamanrasset, plus de 55.000 élèves étaient attendus ce matin au niveau de 112 écoles primaires, 28 collèges et 16 lycées, tandis que dans la wilaya d'Illizi, 19.488 élèves étaient concernés par la rentrée des classes, répartis sur 79 établissements pédagogiques, dont 55 écoles primaires, 18 collèges et six (6) lycées, encadrés par 1.331 enseignants.