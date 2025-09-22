Algérie: Rentrée scolaire - De nouvelles structures renforcent le secteur de l'éducation dans les wilayas du centre

BLIDA — Le secteur de l'éducation dans les wilayas du centre a été renforcé avec l'ouverture de nombreuses nouvelles structures, qui ont accueilli les élèves dimanche, à l'occasion de la rentrée scolaire 2025/2026.

Dans la wilaya de Blida, la rentrée scolaire a notamment été marquée par l'inauguration de dix écoles primaires, de six (06) collèges d'enseignement moyen (CEM) et de deux (02) lycées, tandis que d'autres établissements sont en cours de construction ou de rénovation.

Des efforts ont été également déployés pour garantir la disponibilité des manuels scolaires pour les quelque 400 000 élèves ayant repris le chemin de l'école.

Le secteur de l'éducation de la wilaya d'Aïn Defla, qui accueille aujourd'hui plus de 300 000 élèves dans les établissements scolaires répartis sur l'ensemble de ses communes, a également réceptionné 11 groupes scolaires dédiés à l'enseignement primaire, trois CEM et deux lycées.

Les établissements de Béjaïa ont accueilli un total de 252 526 élèves, dont 125 978 scolarisés dans le primaire, 86 963 dans le moyen et 39 585 dans le secondaire. A cette occasion, huit (08) groupes scolaires, trois (03) CEM, un lycée, 37 classes d'extension et sept (07) cantines scolaires ont été inaugurés.

A Bouira, plus de 232 000 élèves ont également pu reprendre les bancs de l'école dans d'excellentes conditions, grâce notamment à l'inauguration de trois (03) CEM, de quatre (04) groupes scolaires, d'un lycée et de 20 classes d'extension.

Par ailleurs, 53 969 élèves issus de familles démunies ont reçu une allocation spéciale de scolarité et 11 400 cartables ont été distribués à cette catégorie d'élèves.

Un total de 293 844 élèves, dont 125 277 élèves au primaire, 104 569 au moyen et 41 608 élèves au secondaire, ont rejoint les bancs des établissements scolaires de la wilaya de Médéa.

Cette rentrée scolaire a été marquée par l'ouverture de quatre (04) lycées, de neuf (09) CEM et de dix écoles primaires, ainsi que par la livraison de sept (07) classes d'extension dans des écoles situées en zone rurale. L'encadrement pédagogique est par ailleurs assuré par 16 045 enseignants.

A Boumerdès, où de nouvelles structures éducatives ont également été inaugurées, la reprise des cours a concerné plus de 300 000 élèves, dont environ 150 000 dans le primaire, près de 120 000 dans le moyen et 47 000 dans le secondaire.

La prise en charge des élèves présentant des besoins spécifiques (malvoyants et malentendants) sera assurée par cinq établissements spécialisés. Des classes spécialisées prendront également en charge 247 élèves atteints de handicaps mentaux légers (trisomie 21 et autisme).

A Tizi Ouzou, ce sont quelque 255 000 élèves qui sont concernés par la rentrée, dont 103 889 dans le primaire, 86 480 dans le moyen et 47 000 dans le secondaire.

Il est également prévu l'ouverture de deux (02) lycées, deux (02) CEM et trois (03) écoles primaires, ainsi que quatre (04) demi-pensions, trois (03) salles de sport et deux (02) unités de dépistage et de suivi (UDS).

A Tipasa, les établissements scolaires ont accueilli près de 221 000 élèves, dont 108 000 dans le primaire, 79 000 dans le moyen et 33 000 dans le secondaire.

Cette année, le secteur de l'éducation a été renforcé par la construction de sept (07) groupes scolaires pour le primaire, deux (02) CEM et deux (02) lycées.

A Chlef, l'ouverture de 11 nouveaux établissements scolaires, dont huit (08) écoles primaires, deux (02) CEM et deux (02) lycées, a permis à plus de 353 000 élèves de rejoindre leurs classes dans de meilleures conditions. Dans le cadre d'un programme spécial pour 2025, dix classes d'extension ont été créées dans plusieurs écoles primaires, quatre (04) CEM et deux (02) lycées.

Dans la wilaya de Djelfa, 338 000 élèves ont regagné les bancs de l'école, sous la supervision de plus de 17 000 enseignants. Le secteur s'est renforcé avec l'ouverture de 28 nouveaux établissements scolaires.