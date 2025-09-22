Algérie: Rentrée scolaire à l'Ouest du pays - Près de 2,5 millions d'élèves rejoignent les bancs de l'école

ORAN — Environ 2,5 millions d'élèves ont rejoint, dimanche, les établissements scolaires dans les wilayas de l'Ouest du pays, à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, marquée par un renforcement du secteur de l'éducation avec de nouvelles infrastructures.

A Oran, la cérémonie officielle de la rentrée s'est déroulée au lycée "Zaâzaâ Abderrahmane" dans le quartier COSIDER (commune de Bir El Djir), inauguré à cette occasion par le wali, Samir Chibani. D'autres établissements ont également été inaugurés, dont l'école primaire "Fellah Abdelkader" à Ibn Rochd, un CEM dans le pôle urbain "Chahid Ahmed Zabana" à Misserghine, ainsi qu'un autre CEM à Mahdia (commune d'Oued Tlelat).

Le cours inaugural de cette nouvelle année scolaire a porté sur le thème de la santé scolaire. Oran compte 451.381 élèves répartis sur les trois paliers d'enseignement, dont 39.799 nouveaux inscrits en première année primaire.

Le secteur s'est enrichi de 18 nouveaux établissements scolaires, dont 12 écoles primaires, 4 CEM, 2 lycées, 75 salles d'extension, ainsi que de terrains de sport et 54 cantines scolaires. Par ailleurs, 438 écoles primaires seront progressivement équipées de tablettes numériques au cours de l'année.

En matière de ressources humaines, 3.170 enseignants contractuels ont été intégrés en tant que stagiaires, en plus de 81 enseignants issus des instituts de formation, 715 enseignants contractuels supplémentaires et 212 postes ouverts pour le recrutement local.

A Mascara, plus de 292.000 élèves répartis sur 713 établissements, encadrés par 15.000 enseignants, ont fait leur rentrée, sachant que le secteur a été renforcé par 27 nouveaux établissements, dont 19 écoles primaires, 6 CEM, 2 lycées, une vingtaine de classes d'extension et 8 nouvelles cantines scolaires.

Pour sa part, la wilaya d'El-Bayadh a accueilli plus de 100.000 élèves, encadrés par 6.000 enseignants. Environ 1.000 enseignants contractuels ont été titularisés et 15 établissements scolaires ont été réceptionnés (8 écoles, 4 CEM, 3 lycées).

A Relizane, plus de 264.000 élèves dans 696 établissements ont rejoint les bancs de l'école. Le secteur a reçu 16 nouvelles structures, dont 10 écoles primaires, 6 CEM, 32 classes d'extension, 3 unités de santé scolaire, 27 cantines et 3 demi-pensions.

A Nâama, près de 80.000 élèves ont repris les cours. Le secteur a été renforcé par 14 établissements (9 écoles, 4 CEM, 1 lycée), 22 classes d'extension et 2 cantines, en plus de 934 enseignants intégrés. En outre, 23.000 élèves ont bénéficié de la bourse scolaire. Le transport scolaire est assuré pour 2.134 élèves avec 67 bus.

A Tissemsilt, plus de 104.000 élèves ont rejoint leurs établissements. Le secteur a été renforcé par 5 nouvelles écoles, 2 CEM, outre la réhabilitation de 2 lycées.

A Tlemcen, 300.632 élèves, répartis sur plus de 500 écoles, 160 CEM et 60 lycées ont fait leur rentrée. Le secteur a été renforcé par 11 écoles, un CEM, 2 lycées, 100 salles d'extension, 38 cantines, des équipements sportifs et des unités de santé scolaire.

A Mostaganem, plus de 275.000 élèves encadrés par 14.400 enseignants ont rejoint leurs établissements scolaires, sachant que 23 nouvelles structures éducatives, dont 15 écoles, 7 CEM, 1 lycée, 107 classes d'extension, sont venus renforcer le secteur. On outre, une demi-pension, 2 unités de santé et 19 cantines scolaires ont été ouverts.

A Saïda, plus de 123.000 élèves dans 242 écoles, 72 CEM, 33 lycées retrouvent les bancs de l'école, notamment dans 14 nouveaux établissements (9 écoles, 4 CEM, 1 lycée), avec l'ouverture de 5 cantines scolaires.

La wilaya de Tiaret a vu, de son côté, la rentrée de 304.161 élèves répartis sur 829 établissements, avec 24 nouvelles structures ouvertes pour cette rentrée.

A Aïn Temouchent, quelque 114.213 élèves ont rejoint leurs établissements, sachant que 4 nouvelles écoles ont été ouvertes et 4 autres le seront d'ici fin 2025, ainsi qu'un nouveau CEM dans le village de Khedaïda (commune de Tamazoura), en attendant la réception de 4 CEM et un lycée à El-Malah avant la fin du mois de décembre.

Dans la wilaya de Bechar, plus de 92.000 élèves encadrés par 5.194 enseignants, dont 706 récemment intégrés, ont fait leur rentrée. Dans cette wilaya, le secteur a réceptionné 3 nouvelles écoles, un CEM de 700 places et des classes d'extension pour un lycée à Kenadsa.

D'autre part, 33.000 élèves ont bénéficié de manuels scolaires gratuits, 16.603 de la bourse de 5.000 DA, et 6.322 de fournitures scolaires. Le transport scolaire est assuré pour plus de 2.000 élèves grâce à 45 bus mobilisés.