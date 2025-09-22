Algérie: Rentrée scolaire - 12 millions d'élèves rejoignent les bancs de l'école à travers 30.000 établissements éducatifs

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a annoncé que près de 12 millions d'élèves rejoignent dimanche les bancs de l'école, dont 1.028.000 nouveaux inscrits, répartis sur près de 30.000 établissements éducatifs à travers le pays.

Dans une interview diffusée samedi soir sur la télévision publique à la veille de la rentrée scolaire 2025/2026, M. Sadaoui a précisé que ces élèves rejoignent dimanche les trois cycles d'enseignement dont 1.028.000 nouveaux inscrits à travers 30.000 établissements éducatifs, ajoutant que le secteur a été renforcé par 464 nouveaux établissements, répartis sur 272 écoles primaires, 132 CEM et 60 lycées.

Le programme de 2025 prévoit la réalisation de 600 salles d'extension, 196 CEM et 70 lycées, dont les travaux seront lancés au cours de cette année scolaire, a-t-il fait savoir, soulignant avoir donné des instructions fermes aux directeurs de l'éducation afin d'accompagner les parties chargées de la réalisation de ces projets.

Après avoir adressé ses remerciements au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la confiance renouvelée en sa personne lors de la nomination du nouveau gouvernement, le ministre s'est dit conscient de l'ampleur de la responsabilité qui lui incombe, rappelant que la société attend de l'école qu'elle soit un acteur essentiel.

Il a également rappelé que la première semaine de l'année scolaire sera consacrée à des activités sanitaires et de sensibilisation sous le slogan : "Santé scolaire pour un avenir sain et sûr", en coopération avec le ministère de la Santé et la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer (CNPLCC), relevant, à ce propos, la volonté de son secteur de renforcer l'éducation physique et de veiller à son bon déroulement.

Concernant la cantine scolaire, le ministre a insisté sur l'impératif de fournir des repas chauds dès le premier jour de classe, affirmant qu'il s'agit "d'un engagement national que nous nous attachons à concrétiser avec toute la rigueur nécessaire".

Il a fait savoir également que l'opération de distribution du manuel scolaire avait été menée de manière globale à travers l'ensemble des établissements, l'Office national des publications scolaires (ONPS) ayant conclu des contrats avec des librairies privées au niveau national pour assurer sa disponibilité au même tarif que celui appliqué dans les écoles, rassurant quant à la disponibilité du manuel scolaire.

Au volet pédagogique, le ministre a fait état des ajustements prévus pour la 3e année primaire, notamment le renforcement de la matière d'histoire et l'élargissement de l'enseignement de la langue anglaise au cycle primaire, en adaptation avec l'intégration de cette langue dans l'enseignement universitaire, outre le renforcement de l'éducation artistique et sportive, soulignant que la stratégie de développement de la performance dans le système éducatif se poursuit.

Sadaoui a évoqué également le système numérique dans le secteur de l'éducation, qui, a-t-il dit, a donné de bons résultats, précisant qu'un travail est en cours pour l'élargir à d'autres aspects, notamment pour ce qui est de l'organisation des "examens nationaux officiels suivant un système numérique solide et cohérent", de l'élargissement de l'utilisation des tablettes et tableaux numériques et de l'appui des concours d'innovation.

Dans ce contexte, le ministre a assuré que toutes les décisions et communiqués émanant du ministère sont publiés en temps réel sur son site officiel et sur ses pages sur les réseaux sociaux, en vue de garantir la transparence et assurer la communication permanente avec la communauté éducative.

Compte tenu du besoin annuel du secteur en matière de recrutement et d'encadrement, le premier responsable du secteur a indiqué qu'une plateforme a été ouverte pour le recrutement contractuel aux postes vacants, en sus de la préparation à l'avenir de l'organisation d'un concours de recrutement.